Makam aracı bu sefer hayalleri gerçekleştirmek için yola çıktı

AMASYA (İHA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde Özkan Ağış İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Zümra Demir'in hayali gerçek oldu.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle ziyaret ettiği Özkan Ağış İlkokulu'nda hayali diş doktoru olmak olan 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Zümra Demir'le sohbet etti.

Kaymakam'dan, Zümra'nın hayali için talimat

Özkan Ağış İlkokulu ziyareti sırasında bir öğrencinin diş doktoru olma hayali üzerine konuşan Kaymakam Gökcecik, talimat verip "Ben sana makam aracımı göndereceğim. Benim makam aracım ve korumamla birlikte diş doktorunu bir ziyarete git bakalım" demişti.

Zümra'nın hayalini gerçekleştirmek üzere Kaymakam Ahmet Gökcecik'in makam aracı Zümra'nın hayalini gerçekleştirmek için kullanıldı. 6 yaşındaki Zümra, dersten alınıp makam aracına bindirildi. Hayali olan mesleği için Taşova Devlet Hastanesi'ne getirildi. Zümra'yı kapıda hastane müdürü İsa Akgül karşıladı. Daha sonra Koruma polisiyle birlikte Diş Hekimi Sabiha Saraç'ın yanına gelerek kendisiyle birlikte diş hekimliği mesleğini öğrendi. Uygulamalı olarak içeride bulunan bir gazetecinin muayene koltuğuna yatması üzerine küçük Zümra ve Diş Hekimi Sabiha Saraç, uygulamalı olarak gazeteciyi muayene etti.

Oyuncak diş doktoru malzemeleri hediye edildi

Hayalleri gerçekleştirilen küçük Zümra'ya Taşova Devlet Hastanesi Müdürü İsa Akgül, tarafından sembolik diş doktoru malzemeleri hediye edildi. Daha sonra küçük Zümra, Kaymakamın makam aracıyla tekrar okuluna götürüldü.

Diş Hekimi Sabiha Saraç, "Bu şekilde çocukların küçük yaşlarda desteklenip olmak istedikleri meslekleri bu şekilde görmeleri gerekmektedir. Bu şekilde çocuklar açıkçası diş hekimlerinden korkuyorlar. Buraya gelmekten korkuyorlar. Buraya geldikleri zaman, buradaki aletleri, malzemeleri tanıyorlar. Aslında korkulacak bir şey olmadığını onun iyiliği için yapılan bir tedavi gördüğünde korkuları azalmakta. Bu şekilde tedavilerimize devam etmekteyiz" dedi.

Hastane Müdürü İsa Akgül, "Bizler yöneticiler olarak, hastanemize gelen öğrencilerimize, doktor olmak isteyen öğrencilerimize, sağlık personeli olmak isteyen burada çalışmalarımızla ilgili tanıtımlar yapıyoruz. Cihazlarımızı tanıtıyoruz. Doktorlarımızla görüştürüyoruz. Elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Zümra'nın babası İsmail Demir, "Zümra kızımız büyüğünce Diş Doktoru olmak istiyor. Kaymakam beyimizde sağ olsun onun talebini geri çevirmedi. Diş doktoruna getirdik. İnşallah güzel bir diş doktoru olacak. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi. - AMASYA