Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah destekçilerinin düzenlediği protesto gösterisinde kalabalığın üstüne ateş açılması sonucu en az 1 kişi...
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah destekçilerinin düzenlediği protesto gösterisinde kalabalığın üstüne ateş açılması sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah destekçilerinin düzenlediği protesto gösterisinde kalabalığın üstüne ateş açılması sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. - BEYRUT
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri