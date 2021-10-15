LOL Dünya Şampiyonası finali ne zaman? 2021 LOL dünya şampiyonası fikstürü

LOL Dünya Şampiyonası finali ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 2021 Dünya Şampiyonası'nın hangi ülkede ve ne zaman düzenleneceği hakkında bazı sızıntılar ortaya çıkmıştı. Tüm liglerin tamamlanmasıyla birlikte Riot Games tarafından beklenen açıklama geldi. İşte herkesin heyecanla beklediği 2021 Dünya Şampiyonası'na dair tüm detaylar..

2021 DÜNYA ŞAMPİYONASI NEREDE VE NE ZAMAN DÜZENLENECEK?



Yer: İzlanda, Reykjavik/ Laugardalshöll Kapalı Spor Arenası

Yılın en büyük Lol Esporu turnuvasına 23 Eylül 2021 saat 23.00'te başlayacak oyun içi bir kutlama eşlik edecek ve parti 9 Kasım 2021 saat 10.59'a kadar devam edecek. Dönüm noktası görevleri, haftalık görevler, sembol biriktirme görevleri ve ana etkinlik görevleri 23 Eylül'de açılacak ve benzer şekilde 9 Kasım'da sona erecek; fakat tüm oyuncular, sembollerini 18 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar kullanabilecek.

LOL DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNALİ NE ZAMAN?

Yılın en büyük LoL Esporu turnuvasına 23 Eylül 2021 saat 23.00'te başlayacak oyun içi bir kutlama eşlik edecek ve parti 9 Kasım 2021 saat 10.59'a kadar devam edecek.

LOL DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇLARI KAÇTA OYNANACAK?

Ön eleme ve grup aşaması: 14: 00

2021 Dünya Şampiyonası Formatı

Dünya Şampiyonası'nda ön eleme, gruplar ve play-off aşamasında toplamda 22 takım mücadele edecek. Maçların tamamı Laugardalshöll Kapalı Spor Arenası'nda oynanacak. Ön eleme aşamasında geçen seneki gibi beşer takımdan oluşan iki grup bulunacak. COVID kısıtlamaları sebebiyle turnuvaya katılamayacak Vietnam bölgesinin slotu LEC üçüncüsü Rogue'a verildi. Böylece Rogue ekibi direkt grup aşamasından başlayacak.

Ön eleme aşamasında yer alacak takımlar:

Brezilya: RED Canids Kalunga

Japonya - LJL: DetonatioN FocusMe

Okyanusya - LCO: PEACE

Bağımsız Devletler Topluluğu - LCL: Unicorns of Love

Latin Amerika - LLA: Infinity Esports

Türkiye - ŞL: Galatasaray

Güneydoğu Asya - PCS: Beyond Gaming

Kuzey Amerika - LCS: Cloud9

Çin - LPL: LNG Esports

Kore - LCK: Hanwha Life Esports

Bu 10 takım kurayla beşerli iki gruba ayrılacak ve grup aşamasına yükselecek dört takımdan biri olmak için yarışacak. Her takım grubundaki diğer tüm takımlarla bir kez karşılaşacak. Her iki grubun ilk iki sırasında yer alan takımlar ana grup aşamasına yükselecek.. 3. ve 4. sıradaki takımlar ise beş maçlık seriler sonucunda son iki slot için diğer grubun takımları ile mücadele edecek.

Grup Aşaması

Geçtiğimiz Dünya Şampiyonası'ndan bu yana turnuvalara katılamayan Vietnam bölgesinin slotu Rogue'a verildi. 16 Takımdan oluşan dört grup play-off aşamasına yükselmek için kıyasıya rekabet edecek. Aynı bölge takımları bir üst aşamaya kadar birbiriyle karşılaşmayacak. Grup kuralarının ne zaman çekileceğine dair bir bilgi verilmedi.

Grup Aşamasında Yer Alacak Takımlar

LCK (Kore) — DWG KIA, Gen.G, T1

LPL (Çin) — FunPlus Phoenix, EDward Gaming, Royal Never Give Up

LEC (Avrupa) — MAD Lions, Fnatic, Rogue

LCS (Kuzey Amerika) — 100 Thieves, Team Liquid

PCS (Güneydoğu Asya) — PSG Talon

ek olarak ön eleme aşamasından gelecek dört takım

Bu 16 takım dört gruba ayrılacak ve her takım grubundaki diğer tüm takımlarla iki kez karşılaşacak. Her gruptaki en iyi iki takım eleme aşamasına yükselecek.

Eleme Aşaması

Gruplardan çıkmayı başaran sekiz takım beş maçlık seriler halinde oynanacak tekli eleme gruplarında karşı karşıya gelecek ve çeyrek finaller, yarı finaller ve finalde turnuva böyle devam edecek. Finale kalan iki takım beş maçlık bir seri oynayacak ve kazanan takım 2021 League of Legends Dünya Şampiyonu olacak.

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