LOL Dünya Şampiyonası finali ne zaman? 2021 LOL dünya şampiyonası fikstürü
Dünya Şampiyonası nerede ve hangi tarihler arasında düzenlenecek? Maçlar hangi saatlerde oynanacak? Vietnam'ın slotuna ne oldu? Tüm detaylar haberimizde.. Peki, LOL Dünya Şampiyonası finali ne zaman? İşte, 2021 LOL dünya şampiyonası fikstürü
LOL Dünya Şampiyonası finali ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 2021 Dünya Şampiyonası'nın hangi ülkede ve ne zaman düzenleneceği hakkında bazı sızıntılar ortaya çıkmıştı. Tüm liglerin tamamlanmasıyla birlikte Riot Games tarafından beklenen açıklama geldi. İşte herkesin heyecanla beklediği 2021 Dünya Şampiyonası'na dair tüm detaylar..
Yer: İzlanda, Reykjavik/ Laugardalshöll Kapalı Spor Arenası
Yılın en büyük Lol Esporu turnuvasına 23 Eylül 2021 saat 23.00'te başlayacak oyun içi bir kutlama eşlik edecek ve parti 9 Kasım 2021 saat 10.59'a kadar devam edecek. Dönüm noktası görevleri, haftalık görevler, sembol biriktirme görevleri ve ana etkinlik görevleri 23 Eylül'de açılacak ve benzer şekilde 9 Kasım'da sona erecek; fakat tüm oyuncular, sembollerini 18 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar kullanabilecek.
Yılın en büyük LoL Esporu turnuvasına 23 Eylül 2021 saat 23.00'te başlayacak oyun içi bir kutlama eşlik edecek ve parti 9 Kasım 2021 saat 10.59'a kadar devam edecek.
Ön eleme ve grup aşaması: 14: 00
Dünya Şampiyonası'nda ön eleme, gruplar ve play-off aşamasında toplamda 22 takım mücadele edecek. Maçların tamamı Laugardalshöll Kapalı Spor Arenası'nda oynanacak. Ön eleme aşamasında geçen seneki gibi beşer takımdan oluşan iki grup bulunacak. COVID kısıtlamaları sebebiyle turnuvaya katılamayacak Vietnam bölgesinin slotu LEC üçüncüsü Rogue'a verildi. Böylece Rogue ekibi direkt grup aşamasından başlayacak.
Ön eleme aşamasında yer alacak takımlar:
Brezilya: RED Canids Kalunga
Japonya - LJL: DetonatioN FocusMe
Okyanusya - LCO: PEACE
Bağımsız Devletler Topluluğu - LCL: Unicorns of Love
Latin Amerika - LLA: Infinity Esports
Türkiye - ŞL: Galatasaray
Güneydoğu Asya - PCS: Beyond Gaming
Kuzey Amerika - LCS: Cloud9
Çin - LPL: LNG Esports
Kore - LCK: Hanwha Life Esports
Bu 10 takım kurayla beşerli iki gruba ayrılacak ve grup aşamasına yükselecek dört takımdan biri olmak için yarışacak. Her takım grubundaki diğer tüm takımlarla bir kez karşılaşacak. Her iki grubun ilk iki sırasında yer alan takımlar ana grup aşamasına yükselecek.. 3. ve 4. sıradaki takımlar ise beş maçlık seriler sonucunda son iki slot için diğer grubun takımları ile mücadele edecek.
Geçtiğimiz Dünya Şampiyonası'ndan bu yana turnuvalara katılamayan Vietnam bölgesinin slotu Rogue'a verildi. 16 Takımdan oluşan dört grup play-off aşamasına yükselmek için kıyasıya rekabet edecek. Aynı bölge takımları bir üst aşamaya kadar birbiriyle karşılaşmayacak. Grup kuralarının ne zaman çekileceğine dair bir bilgi verilmedi.
Grup Aşamasında Yer Alacak Takımlar
LCK (Kore) — DWG KIA, Gen.G, T1
LPL (Çin) — FunPlus Phoenix, EDward Gaming, Royal Never Give Up
LEC (Avrupa) — MAD Lions, Fnatic, Rogue
LCS (Kuzey Amerika) — 100 Thieves, Team Liquid
PCS (Güneydoğu Asya) — PSG Talon
ek olarak ön eleme aşamasından gelecek dört takım
Bu 16 takım dört gruba ayrılacak ve her takım grubundaki diğer tüm takımlarla iki kez karşılaşacak. Her gruptaki en iyi iki takım eleme aşamasına yükselecek.
Gruplardan çıkmayı başaran sekiz takım beş maçlık seriler halinde oynanacak tekli eleme gruplarında karşı karşıya gelecek ve çeyrek finaller, yarı finaller ve finalde turnuva böyle devam edecek. Finale kalan iki takım beş maçlık bir seri oynayacak ve kazanan takım 2021 League of Legends Dünya Şampiyonu olacak.