Logitech G ve Riot Games'in yeni League of Legends koleksiyonuyla efsaneler gibi oynayın!

Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının dünyadaki lider markası Logitech G, oyun tutkunlarının heyecanla takip ettiği League of Legends'ın yaratıcısı Riot Games işbirliğiyle Logitech G League of Legends Koleksiyonunu tanıttı. Oyunculara, Logitech G'den bekledikleri yüksek performansı fazlasıyla sunan yeni işbirliği kapsamındaki koleksiyonda, League of Legends tescilli Hextech görünümüyle tasarlanan Logitech G PRO X Oyun Kulaklığı, G PRO Wireless Mouse, Logitech G PRO Mekanik Oyun Klavyesi ve Logitech G840 XL Oyun Mousepad'i yer alıyor.

BENZERSİZ BİR KOLEKSİYON

Logitech G CMO'su Peter Kingsley, "League of Legends gibi bir oyunu sevdiğinizde, sanki gerçek dünyanızmış gibi kendinizi oyuna kaptırırsınız. Profesyonel seviye ürünlerimizin ve teknolojilerimizin yer aldığı bu koleksiyonu, League of Legends ekibiyle birlikte, League of Legends'in ikonik Hextech tasarımlarıyla birleştirme fikrine dayanarak oluşturduk. Özel LOL renkleriyle kaplanmış kulaklık, klavye, mouse ve mousepad, üst seviye oyun deneyimi için tasarlanmış benzersiz bir koleksiyon oluşturuyor." dedi.

Riot Games Tüketici Ürünleri Başkanı Ashley Maidy, "Logitech G ile işbirliğimizi sürdürmekten heyecan duyuyoruz. Oyuncu deneyimini geliştirme ve League of Legends koleksiyonunu hayata geçirme konusunda harika bir çalışma oldu. Profesyonellere yönelik bu yeni koleksiyon, League of Legends Hextech teknolojimizi şık performans odaklı ürünlere dönüştürerek her oyuncunun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor." dedi.

BLUE VO!CE TEKNOLOJİSİYLE ÇOK GÜÇLÜ: LOGITECH G PRO X OYUN KULAKLIĞI

Logitech G PRO X Oyun Kulaklığı League of Legends versiyonu, League hayranlarına ilham vermek için geliştirildi ve turnuva düzeyinde rekabete uygun tasarlandı. Espor profesyonelleriyle birlikte tasarlanan ve PRO X teknolojisine dayanan kulaklık, olağanüstü konfor ve dayanıklılık için birinci sınıf bir yapıya, üstün ses iletişimi için Blue VO!CE teknolojisine ve maksimum netlik için 7.1 surround ses sistemine sahiptir.

STANDART MEKANİK KLAVYELERE GÖRE %25 DAHA HIZLI: G PRO KLAVYE

Logitech G PRO Mekanik Oyun Klavyesi League of Legends versiyonu, düşük DPI mouse kullanımı için masa üzerinde alan yaratan, Tenkeyless bir tasarıma sahiptir. Dayanıklı GX Brown dokunsal anahtarlarıyla, yüksek ses çıkarmadan veya dikkat dağıtmadan, fark edilebilir bir geri bildirim sağlar. Bu klavye, programlanabilir LIGHTSYNC RGB ve yerleşik belleği ile oyuncuların turnuvalar için aydınlatma düzenini özelleştirmesine ve saklamasına olanak tanır.

PROFESYONELLERİN VAZGEÇİLMEZİ: LOGITECH G PRO WIRELESS MOUSE

Logitech G ürün yelpazesine PRO Wireless Mouse League of Legends sürümünü de ekledi. Bu kablosuz mouse LIGHTSPEED teknolojisine, piksel-hassas hedefleme için bir HERO 25K sensörüne ve 50 mm tıklama dayanıklılığına sahiptir. Dört çıkarılabilir yan tuş da dâhil olmak üzere 4/8 özelleştirilebilir tuşlarıyla G PRO kablosuz mouse, profesyonel düzeyde kontrol ve hassasiyet sunar.

DENEYİMİNE YENİ BİR BOYUT KAZANDIRAN: LOGITECH G G840 XL OYUN MOUSE PAD

Logitech G G840 XL Oyun Mouse Pad, adeta oyundaki Sihirdar Vadisini masanıza getirir ve koleksiyonu birbirine bağlar. 900 mm x 400 mm ebatlarındaki ekstra geniş yapısı maksimum oyun konfigürasyonu seçeneği sunarken sabit 3 mm yükseklik sağlar.

