ABONE OL LİTROS SANAT YENİ SAYISIYLA SİZLERLE! Kültür-sanat gazeteciliğine yeni bir soluk kazandıran Litros Sanat, yeni sayısıyla okurla buluştu. Gazete bu sayısında kapağına Türkiye'ye okumayı sevdiren yazar' olarak tanınan Kemallettin Tuğcu'yu taşıdı. Yazıda Tuğcu'nun edebiyat serüveni, sinemaya uyarlanan eserleri ve Tuğcu ile ilgili görüşler yer alıyor.

LİTROS SANAT MAHER ZAİN'İ ANLATTI Litros Sanat yayınımızda iki yıl aradan sonra Türkiye'deki ilk konserini Esenler'de veren sanatçı Maher Zain ile yapılmış bir röportaj okurla buluşuyor. "Camiyle değişip dönüştüm" bağlığıyla verilen yazıda sanatçı, kendisine yöneltilen sorulara samimi cevaplar veriyor.

"2021-2022 Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu" açılışı kapsamında Lübnan asıllı ünlü Müslüman şarkıcı Maher Zain'i sevenleriyle buluşmuştu. Sanatçı, Dörtyol Meydanı'nda verdiği konserde çok sevilen parçalarını İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak seslendirdirmişti. Bu konserin ardından yapılan söyleşimizi gazetemizde okuyabilirsiniz.

Maher Zain konserde, sevilen şarkıları Mashaallah, Ramazan, Raditu, Assubhu Badaa, For The Rest Of My Life ve ya Nebi Salam Alayka'yı söyledi.

Bu sayıda ayrıca Pota adlı filmde sınıf farklılıklarını basketbol üzerinden anlatan yönetmen Ahmet Toklu ile yapılmış bir röportaj yer alıyor. Güncel kültür- sanat haberler iyle zenginleşen bu sayıda, neyzen ve ney ustası Rıfat Varol ile yapılmış söyleşimiz ilginizi çekecek. Söyleşimiz, manevi değerlerimizin sesi olan ney sazının yapılışı ve özellikleri ile ilgili merak edilenlere ışık tutuluyor.

LİTROS SANAT KELİMENİN YARA OLDUĞUNU ÖĞRETEN BİLİMİ İNCELİYOR Her hafta farklı bir içerikle okurun karşısına çıkan gazete, Avrupa Müze Forumu tarafından 2021 Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü'ne layık görülen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne ilişkin Kenan Yavuz ile yapılmış bir söyleşiyi okurun ilgisine sunuyor.

Sosyal medyada paylaştığı insan hikayeleriyle tanıdığımız Erhan İldiz'in o paylaşımlardan derlenen "Sözün Başladığı Yer Etimoloji: Kelimenin Yara Olduğunu Öğreten Bilim" adlı kitabıyla ilgili bir söyleşi yine 19. sayıda okurla buluşuyor. Sinema yazarı Suat Köçer ile yeni ilk romanı "Münferit Bir Olay" ile ilgili yapılmış söyleşi, okura farklı bir pencere sunuyor. Litros Sanat'ın ayaküstü köşesinin konuğu ise başarılı oyuncu Celal Al.

Litros Sanat'ta Sadık Yalsızuçanlar "Dostlar Beni Hatırlasın…", Mehtap Altan "Çamurlu Erdem" ve Ercan Yılmaz ise "Aşk Gelicek Cümle Eksikler Biter: Yunus'ta Aşk Ahlakı" başlıklı yazılarıyla okurla buluşuyor.

Kültür-sanatın dijital adresi Litros Sanat'ın yeni sayısına buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

