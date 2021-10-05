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Liste Geri GÜNCEL BAŞKAN ATAY'DAN ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ ZİYARET

Habermetre - Haberler | Toplum
Liste Geri GÜNCEL BAŞKAN ATAY'DAN ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ ZİYARET

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eğitim alanındaki çalışmalarına devam ediyor.

EFELER, AYDIN (Habermetre) - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eğitim alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Ovaeymiri İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Atay, öğrencilere, zeka gelişimine olumlu katkı sağlayan akıllı oyun seti hediye etti.

Koronavirüs salgını öncesinde Efeler'deki öğrencilerle çeşitli programlar kapsamında bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından ilçedeki öğrencilerle tekrar buluştu. Ovaeymiri İlkokulu'nda büyük ilgi ve sevgiyle karşılanan Başkan Atay, öğretmenlerin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutlarken öğrencilere akıl oyun seti armağan etti.

Tüm öğretmen ve öğrencileri 6 Ekim Çarşamba günü (yarın) açılışı yapılacak olan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'na davet eden Başkan Atay öğrencilere, "Sizin gelişiminiz için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sporda, sanatta yeteneklerinizin ortaya çıkması ve geliştirilmesi gereken olanakları size sağlayacağız. Sizden sadece derslerinize iyi çalışmanızı, öğretmenlerinizin ve anne-babalarınızın sözlerini dinlemenizi istiyorum. Sizin iyi yetişmeniz için çalışmak da bizim görevimiz. Başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu. Başkan Atay, ziyaretin sonunda miniklerle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber: Liste Geri GÜNCEL BAŞKAN ATAY'DAN ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ ZİYARET - Haberler
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