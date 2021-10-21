"Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı" uluslararası katılımla Trablus'ta başladı - Haberler
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"Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı" uluslararası katılımla Trablus'ta başladı

AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libya'daki siyasi süreç ve barışın tesisi bağlamındaki gelişmelerin alınacağı "Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı" başkent Trablus'ta uluslararası camiadan yoğun katılımla başladı.

Libya'daki siyasi süreç ve barışın tesisi bağlamındaki gelişmelerin alınacağı "Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı" başkent Trablus'ta uluslararası camiadan yoğun katılımla başladı.

Konferansa katılan yaklaşık 31 kurum ve ülkenin heyetleri, dün ve bugün erken saatlerde Trablus'a ulaştı.

Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor.

Libya'da güvenlik ile askeri ve ekonomik istikrarın sağlanmasına ilişkin yolların ele alınması beklenen Konferansa, Birleşmiş Milletler ve Avrupa, Afrika ve Arap birliklerinden temsilcilerin yanı sıra 27 ülkenin dışişleri bakanları ve yetkilileri katılıyor.???????

AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri
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