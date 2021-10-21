"Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı" uluslararası katılımla Trablus'ta başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim zamanında yapılacak. Türkiye, seçimlerin zamanında yapılması olayını yaşayacak. O tarih de Haziran 2023'tür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Roma'daki G20'de Biden ile konuşacağız. 'Ne yapıyoruz, ne oluyor' diye soracağız. Hiçbir şekilde Türkiye'nin...