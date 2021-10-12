Tam adı Zeki Levent Kırca olan, 28 Eylül 1948'de Samsun Ladik'te dünyaya geldi. Çok sayıda tiyatro ve TV yapımında yer alan usta sanatçı 6 yıl önce aramızdan ayrılmıştı. Peki, Levent Kırca ne zaman öldü? Levent Kırca kimdir?

LEVENT KIRCA NE ZAMAN ÖLDÜ?

Doğum tarihi: 28 Eylül 195

Nereli: Samsun Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

LEVENT KIRCA KİMDİR?

Levent Kırca (28 Eylül 1950, Ladik, Samsun - 12 Ekim 2015, İstanbul), Türk komedyen, tiyatro ve sinema oyuncusu. Aydınlık gazetesi yazarlığı ve Vatan Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu üyeliğini yapmıştır. Sanatçının ikisi ilk eşinden, ikisi de Oya Başar'dan olan 4 çocuğu vardır. 33. Türkiye Hükûmeti'nde Kültür Bakanlığının tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına 1998'de layık görülen sanatçının bu unvanı 63. Türkiye Hükûmeti tarafından geri alındı.

1950 yılında öğretmen Bahriye Kırca ile ressam Mehmet Kırca'nın ikinci çocuğu olarak Samsun'da doğdu. Çocukluk yıllarında annesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Tiyatro ile lise yıllarında tanıştı. İlk kez 1965'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Ankara Birlik Tiyatrosu ve Halk Oyuncuları'nda çalıştı. 10 yıl Ankara'da tiyatro çalışmalarında bulunmasının ardından İstanbul'a yerleşti.

Nasreddin Hoca, Oyun Treni, Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?, Bu Oyun Nasıl Oynanmalı?, Sağlık Olsun!, Ne Olur Ne Olmaz? gibi televizyon dizilerinin yapımcılığını üstlendi. 1978'de Taşı Toprağı Altın Şehir adlı filmle sinemaya geçti. Ne Olacak Şimdi? ve Mavi Muammer adlı filmlerde oynadı. Hodri Meydan Topluluğu adlı tiyatro grubunu kurdu.

Eski eşi Oya Başar ile birlikte "Güzel ve Çirkin" ve "Sefiller" adlı oyunları sergiledi. Üç Baba Hasan, Kadıncıklar adlı oyunları sergiledi. 1988'de başlayıp 22 yıl süren Olacak O Kadar adlı televizyon programını hazırladı. İlk sinema yönetmenliği denemesini Son adlı filmle yaptı. Daha sonra Şeytan Bunun Neresinde adlı filmi yönetti.

1998'de Işılay Saygın'ın verdiği bir demeçte "52 yaşındayım ve hâlâ bakireyim" sözlerini 'Olacak O Kadar' programında 'deliksiz süzgeç' benzetmesiyle kullanan Kırca'ya Saygın tarafından dava açıldı. Ve RTÜK'e şikâyetle Kanal D'yi 1 günlüğüne kapatmış, Kırca da açlık grevi yapmıştı. Deniz Baykal'ın konuyu Meclis'e taşıyacağına söz vermesi üzerine açlık grevine son verdi. Olayla ilgili İngiltere'nin gazetelerinden The Daily Telegraph, 'Komedyen seks şakası yüzünden açlık grevinde' başlığıyla olayı özetledi. Kırca, yaşananlarla ilgili ''Biz Genelkurmay Başkanı Karadayı'yı bile canlandırdık. Kendisi bizi arayıp tebrik etti. Benim yüzümden çalıştığım kanalın kapatılmasını hazmedemiyorum'' dedi. 2000 yılında mahkeme, yapılan esprilerde Saygın'ın kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu kanısına varıldığını belirterek Kırca'yı 6 milyar lira manevi, 118 milyon lira maddi tazminat ödemeye mahkûm etti. 1998 yılında 33. Türkiye Hükûmeti'nde Kültür Bakanlığının tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüş, Kırca'nın bu unvanı Nisan 2015'te geri alınmıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Saint Petersburg Bal Mumu Heykelleri Müzesi'nde heykeli olan nadir Türk sanatçılardan olup 2011 yılında Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas isimli komedi dizisine başlamış fakat reyting alamadığından dolayı dizi 4 bölüm sürmüş ve bitmiştir.

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