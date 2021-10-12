Kuzenini tutmaya çalışırken, uçurumdan birlikte düşmüşler

KARAİSALI, ADANA (DHA) - ADANA'da, Selfie çekerken 50 metre yükseklikten düşen Hatice Nur Karabulut'un (21) öldüğü, kuzeni Mazlum Sözeri'nin (26) ise yaralandığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Fotoğraf çekilirken Karabulut'un dengesini kaybettiği, Mazlum Sözeri'nin de onu tutmaya çalışırken, ikisinin birlikte düştüğü belirlendi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Karaisalı ilçesi Haçkırı Mahallesi'ndeki tarihi Varda Köprüsü yakınında meydana geldi. Hatice Nur Karabulut ve kuzeni Mazlum Sözeri, tarihi Varda Köprüsü manzarasıyla selfie çekmek için bölgedeki uçurumun kenarına yaklaştı. Bu sırada Karabulut, dengesini kaybetti. Mazlum Sözeri kuzenini tutmak için hamle yaptı. Ancak hem Karabulut hem de Sözeri, yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Hatice Nur Karabulut'un cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda defnedilecek.