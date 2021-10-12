Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak - Haberler
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Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Yaşam

Meteoroloji, 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde yarın sağanak yağmur etkisini gösterecek. Perşembe günü yağış etkisini kaybederken cuma günü ise 22 ilde yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba günü batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği ancak perşembe günü sıcaklığın tekrar artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

Çarşamba günü; İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Muş, Siirt, Hakkari, Batman, Mardin, Adana, Hatay ve Osmaniye'de sağanak yağış etkili olacak.

Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak

Perşembe günü yağmur birçok ilde etkisini kaybedecek. Ancak 12 ilde yağmur görülecek. Bu iller; İzmir, Aydın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize olarak karşımıza çıkıyor.

Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak

Cuma günü; İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Denizli, Muğla ve Aydın'da yağmur bekleniyor.

Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak
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Servet Uzun
Servet Uzun
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