Kuşadası'nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu sokağa taştı - Haberler
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Kuşadası'nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu sokağa taştı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

Kuşadası'nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu sokağa taştı Kuşadası Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını 2 gün boyunca kentin farklı noktalarında düzenlediği çeşitli etkinliklerle gerçekleştirdi.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu sokağa taştı

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını 2 gün boyunca kentin farklı noktalarında düzenlediği çeşitli etkinliklerle gerçekleştirdi. Bir gün öncesinde başlayan kutlama etkinlikleri Atatürk Bulvarı üzerinde düzenlenen 'Cumhuriyet Bayramı Partisi' ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Kuşadası'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Sabah ilçe kaymakamlık binasında Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Belediye Başkanı Ömer Günel, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin kutlamalarını kabul etti. Ardından Özer Türk Stadı'nda öğrencilerin katılımıyla resmi geçit töreni düzenlendi.

Kutlama programının son adresi Atatürk Bulvarı üzerinde düzenlenen 'Cumhuriyet Bayramı Partisi' oldu. Gece, 2020 yılına girerken düzenlenen yeni yıl partisinde olduğu gibi canlı dj performansı ve çeşitli dans gösterileriyle başladı. Ardından sahneyi devralan Kuşadası Kent Orkestrası çaldığı birbirinden güzel parçalarla Kuşadalılara unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kutlamada Kuşadası Kent Orkestrası'na solist Beyza Bakırcı da eşlik etti. Türk Pop Müziği'nin sevilen şarkılarını seslendiren Bakırcı'nın performansı alanı dolduranlardan büyük alkış topladı.

Kuşadası'nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu sokağa taştı

Kuşadası'nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu sokağa taştı

Kuşadası'nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu sokağa taştı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Son Dakika Haberleri
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