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Kuruçeşme'de elektrikli scooter denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuruçeşme'de elektrikli scooter denetimi

İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi. Scootere iki kişi binerek kuralları ihlal eden kişilere 314 lira para cezası kesildi.

İstanbul Beşiktaş'ta Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil trafik polisleri, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, elektrikli scooter kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi. Beşiktaş Kuruçeşme'de yapılan denetimde, scootere iki kişi binerek kuralları ihlal eden kişilere 314 lira para cezası kesildi. Polis tarafından durdurularak ceza yazılan yabancı uyruklu Muhammed Turgut, scootera iki kişi binmenin yasak olduğunu bilmediğini söyleyerek "Bizden haber siz ceza yazıyorlar. Böyle bir şey var mı ya? Ben haberler de görmedim. Haber im yoktu, şimdi öğrendim" dedi. - İSTANBUL

Kuruçeşme'de elektrikli scooter denetimi

Kuruçeşme'de elektrikli scooter denetimi

Kuruçeşme'de elektrikli scooter denetimi

Kuruçeşme'de elektrikli scooter denetimi

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