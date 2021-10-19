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Kulp'ta Muhtarlar Günü kutlandı

AA / Muhsin Taş - Haberler | Güncel
Kulp'ta Muhtarlar Günü kutlandı

Kulp ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı.

Kulp ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda devam eden programda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek muhtarların öneri ve taleplerini dinledi.

Programa, daire amirleri ile merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.???????

AA / Muhsin Taş - Son Dakika Haberleri
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