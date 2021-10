KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de bitmeyen İSKİ çilesi

İSKİ'nin bitmeyen kazı çalışmaları vatandaşı çilden çıkardı

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de 1 aydır bitmeyen İSKİ çalışması vatandaş ve çevre esnafın tepkisine yol açtı. Esnaf, çalışmalar nedeniyle araçlarıyla sokağa giremezken, kadınlar ise çocuk arabalarıyla yolda yürürken adeta çile çekiyor.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Huzur Sokak üzerinde yaklaşık 1 aydır, İSKİ tarafından başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Bitirilemeyen çalışmalar nedeniyle sokak araç trafiğine kapatılırken, vatandaşlar ise kaldırıma konan taşlar ve oluşturulan çukurlar nedeniyle yürümekte zorluk çekiyor. Kazının yapıldığı sokakta araçlarıyla giremeyen esnaf duruma tepki gösterdi. Bebek arabalarıyla sokakta yürümeye çalışan kadınlar ise adeta çile çekiyor. Çevre sakinleri ise çalışmaların yavaş ilerlediğini iddia ederek bir an önce sona ermesini istedi.

Sokakta tekstil işiyle uğraşan ve ürün getirip götüren esnaf Mehmet Bora, "Bu bir aydır böyle, çektiğimiz çile. Arabayı sokamıyoruz, mal indiremiyoruz nasıl olacak bu halimiz. Sürekli böyle yıkıyorlar, yapıyorlar tekrar bozuyorlar, tekrar yapıyorlar. İSKİ yapıyor, kim yapıyorsa bizi rezil ettiler. Paraları çok herhalde böyle yapıyor. Millet rezil oldu, ne zaman gelsem böyle, arabamız var ama malımızı getiremiyoruz buraya" diye konuştu.

Yemek işini yaptığını tozdan ve çamurdan kapıyı açamadığını anlatan esnaf Selman Ece, "Bu en az bir ay oldu, sözde yapıyorlar. Gidiyorlar yukarıya kadar, gelip baştan bir daha yıkıyorlar, bunların amacı nedir bilmiyoruz. Soruyoruz, yetkili kim tam olarak ne zaman bitecek bilelim. Yetkili yok diyorlar. Bir hafta geçiyor bir daha baştan başlıyorlar. Perişan olmuşuz, iş yerimizi yemek götürüyoruz, tekstiller var. burada kavga bile oldu bu yüzden, iki üç tane kaza oldu. Bu sabah geldim arabam kaldı, iki üç kişi geldi zor arabayı çıkardık. Millet telefon açıyor, İSKİ'ye açıyor, kimse ilgilenmiyor. Kim ilgileniyorsa lütfen bir an önce bu mağduriyeti gidersin" ifadelerini kullandı.

Evinde yaşlı ve hasta insanların olduğunu doktora götürürken sokağın başına kadar yürütmek zorunda kaldığını sokakta ikamet eden Servet Aslan isimli vatandaş ise, "En az iki üç sefer bunu yetkililere söyledik, gelip yapacaklarını söylediler. Milenyum çağında çar çamur içerisinde, insanlar geçemiyor, binaların içi çamur dolmuş. Her halde bir on sefer şikayet ettim, her defasında yetkililere söyleneceği söylendi ama hiçbir sonuç alamadık. Ortalama 1 aydır böyle, geçemiyoruz buradan, normal şartlarda yürüyemiyoruz. Yaşlılar var, bebek arabası olan insanlar var, kadınlar çocuklar var. Ne arabalar geçebiliyor, ambulans dahi giremez şu sokağa" dedi.