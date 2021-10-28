Kozan'da şehitlerin anısına fidan dikildi

KOZAN, ADANA (AA) - Kozan ilçesinde şehitlerin anısına fidan dikildi.

Tavşantepe Mahallesi'nde belediyeye ait alanda şehit ailelerinin de katıldığı etkinlikte 170 keçiboynuzu fidanı toprakla buluştu.

Kaymakam Şafak Gürçam, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru böyle anlamlı bir günde şehitlerin adının verildiği bu alanda şehit aileleriyle birlikte fidanları topraklarla buluşturacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gürçam, "Şehit ailelerimiz bizim başımızın tacıdır. Devletin tüm imkanları onların emrindedir. Bizler de onlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Cumhuriyetimizin kuruluşundan korunmasına kadar, emeği geçen başta gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, tüm gazilerimiz minnetle anıyorum." dedi.

Belediye Başkanı Kazım Özgan da Kozanlı şehitlerin adlarını diktikleri fidanlara verdiklerini belirterek, "Bu vatan toprakları şehitlerimizin kanıyla sulandı. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

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