Koyun otlatma cinayeti sanığı için müebbet istemi

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, parkta koyun otlatma nedeniyle çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Eşref Demircan'ı (31) başına satırla vurup, öldüren Mert Can Demir'in (19) 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapsi istendi.

Olay, 8 Temmuz akşamı, Baraj Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. İddiaya göre, koyun otlatanlardan rahatsız olan mahalleli, muhtar Adnan Uç'a haber verdi. Parka gelen Uç, gruptaki 6 kişiden, koyunları başka yerde otlatmalarını istedi. Burada başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan ve finansla uğraştığı öğrenilen Eşref Demircan, kurusıkı tabanca ile havaya ateş eden Mert Can Demir'in elindeki silahı alarak, aracına götürdü. Bu sırada arkasından giden Demir, elindeki satırla Demircan'ı başından ağır yaraladı. Kavgayı görüp, gelen muhtarın kardeşi Ayhan Uç da başından yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı. Yaralılar da sağlık görevlilerince ambulansla hastanelere götürüldü. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eşref Demircan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mert Can Demir ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca cinayete ilişkin hazırlanan iddianame, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Mert Can Demir'in, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapsi istendi. Davanın görülmesine ilerleyen günlerde başlanacak.