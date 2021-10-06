Köy Ziyaretlerimize Devam Ediyoruz

ÇANAKKALE (Habermetre) - Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale merkez ilçe köy ziyaretleri kapsamında Karacalar, Çamyayla Köyü ile Çamyayla Mahallesi, Kocalar, Alanköy, Dedeler Köyü ile Kovandağı Mahallesi ve Kirazlı Köylerini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ'ın da bulunduğu ziyaretlerde Vali İlhami AKTAŞ, Karacalar Köyü Muhtarı Abdullah Budakoğlu, Çamyayla Köyü ile Çamyayla Mahallesi Muhtarı Yaşar Benek, Kocalar Köyü Muhtarı Mehmet Akışık, Alanköy Köyü Muhtarı Şevket Özkan, Dedeler Köyü ile Kovandağı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Tutar ve Kirazlı Köyü Muhtarı Erkan Can ile bir araya geldi.

Vali İlhami AKTAŞ, köyleri gezerek köylerin genel durumları, sorunları ve talepleri hakkında muhtarlardan bilgi aldı.

Ayrıca köy sakinlerinin de talep ve görüşlerini dinleyen Vali İlhami AKTAŞ, yetkililere sorun ve taleplerin çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

İletilen taleplerin en hızlı şekilde çözüme kavuşturulacağını ifade eden Vali İlhami AKTAŞ, misafirperverliklerinden dolayı köy sakinlerine teşekkür etti.

Vatandaşlarımız Vali İlhami AKTAŞ'ın ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirerek, köylerinin sorun ve taleplerine gösterdikleri ilgi ve alakadan ötürü Vali İlhami AKTAŞ'a teşekkür ettiler.

Vali İlhami AKTAŞ'ın köy ziyaret programı Kirazlı Jandarma Uygulama Noktasının ziyaret edilmesi ve jandarma ekiplerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alınmasının ardından sona erdi.

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