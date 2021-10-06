Köy Ziyaretlerimize Devam Ediyoruz - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köy Ziyaretlerimize Devam Ediyoruz

Habermetre - Haberler | Toplum
Köy Ziyaretlerimize Devam Ediyoruz

Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale merkez ilçe köy ziyaretleri kapsamında Karacalar, Çamyayla Köyü ile Çamyayla Mahallesi, Kocalar, Alanköy, Dedeler Köyü ile Kovandağı Mahallesi ve Kirazlı Köylerini ziyaret etti.

ÇANAKKALE (Habermetre) - Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale merkez ilçe köy ziyaretleri kapsamında Karacalar, Çamyayla Köyü ile Çamyayla Mahallesi, Kocalar, Alanköy, Dedeler Köyü ile Kovandağı Mahallesi ve Kirazlı Köylerini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ'ın da bulunduğu ziyaretlerde Vali İlhami AKTAŞ, Karacalar Köyü Muhtarı Abdullah Budakoğlu, Çamyayla Köyü ile Çamyayla Mahallesi Muhtarı Yaşar Benek, Kocalar Köyü Muhtarı Mehmet Akışık, Alanköy Köyü Muhtarı Şevket Özkan, Dedeler Köyü ile Kovandağı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Tutar ve Kirazlı Köyü Muhtarı Erkan Can ile bir araya geldi.

Vali İlhami AKTAŞ, köyleri gezerek köylerin genel durumları, sorunları ve talepleri hakkında muhtarlardan bilgi aldı.

Ayrıca köy sakinlerinin de talep ve görüşlerini dinleyen Vali İlhami AKTAŞ, yetkililere sorun ve taleplerin çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

İletilen taleplerin en hızlı şekilde çözüme kavuşturulacağını ifade eden Vali İlhami AKTAŞ, misafirperverliklerinden dolayı köy sakinlerine teşekkür etti.

Vatandaşlarımız Vali İlhami AKTAŞ'ın ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirerek, köylerinin sorun ve taleplerine gösterdikleri ilgi ve alakadan ötürü Vali İlhami AKTAŞ'a teşekkür ettiler.

Vali İlhami AKTAŞ'ın köy ziyaret programı Kirazlı Jandarma Uygulama Noktasının ziyaret edilmesi ve jandarma ekiplerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alınmasının ardından sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Mesut Özil
Spor Ali Koç Aykut Kocaman Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Köy Ziyaretlerimize Devam Ediyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 20:50:41. #1.11#