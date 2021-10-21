Konya Tarım ve Hayvancılığı, Bakanlıkta masaya yatırıldı

KONYA (Bültenler) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta başkanlığında oluşan heyet, Konya tarımıyla ilgili hazırlanan sorunlar ve çözüm önerileri raporunu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye iletti.

Tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'de zirvede yer alan Konya'yı daha ileri noktalara taşımak için çalışmalar sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta başkanlığındaki, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcıları Lokman Özturhan ve Kazım Küçükçöğen, AK Parti Konya İl Başkanlığı Tarım Komisyonu üyeleri ile tarım ve hayvancık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından oluşan heyet, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve bakanlığa bağlı kurumların yöneticileri de katıldı.

Konya tarım ve hayvancılığı ile sulama alanında yapılan yatırımlar toplantıda ele alındı ve çiftçilerin sorun ve talepleri konuşuldu. Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, geçtiğimiz haftalarda Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti Konya İl Başkanlığı Tarım Komisyonu ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılan toplantı sonucunda hazırlanan 'Konya Tarım ve Hayvancılığında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri' raporunu Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye sundu.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Milletvekili Halil Etyemez, Konya tarım ve hayvancılığını daha ileri noktalara taşımak için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Milletvekili Etyemez, "Konya, tarım ve hayvancılığın merkezi ve ülkemizin lideri konumundadır. Amacımız Konya'mızı tarım ve hayvancılık alanında daha ileri noktalara taşımaktır. Bilindiği gibi 9 Ekim tarihinde Konya Tarım Platformu olarak geniş bir katılım ile düzenlediğimiz toplantıda Konya tarım ve hayvancılığını ele aldık. Bu toplantı sonucunda yapılan yatırımları, yaşanılan sorunları ve beklentileri rapor haline getirdik. Bu raporu, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Leyla Şahin Usta'nın başkanlığında sorunların çözümü ve çiftçilerimizin beklentilerinin karşılanması adına Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'ye sunduk. Raporumuzda sulama yatırımlarından toplulaştırmaya, bitkisel üretimden desteklemelere, tarımda kullanılan enerjiden hayvancılığa kadar tüm konular yer alıyor. Daha öncede bu tür bir raporu Sayın Bakanımız Pakdemirli'ye iletmiştik ve bunun üzerine ülkemizdeki tüm çiftçileri ilgilendiren birçok sorun çözüme kavuşmuştu. İnanıyorum ki bu toplantımızın sonucunda da Konya'mızın ve çiftçilerimizin yararına önemli adımlar atılacaktır." dedi.

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