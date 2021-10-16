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Konya Kitap Günleri başladı

AA / Savaş Güler - Haberler | Kültür Sanat
Konya Kitap Günleri başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Konya Kitap Günleri, Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını kitapseverlere açtı.

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Konya Kitap Günleri, Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını kitapseverlere açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, fuarın açılışında, Mevlid Kandili arifesinde, Konya Kitap Günleri'nin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İki yıl önce 521 bin ziyaretçiyi ağırlayan Konya Kitap Günleri'ni, Kovid-19 nedeniyle geçen sene yapamadıklarını anımsatan Altay, "Selçuklu Kongre Merkezi'nde 24 Ekim akşamına kadar açık kalacak Konya Kitap Günleri'nde 1 milyondan fazla kitap, 250 yayınevi, 450 yazar ve 500'den fazla etkinlik yer alıyor." dedi.

Altay, Konya Kitap Günleri'ne gelen misafirlerin, kitaplarla ve sevdikleri yazarların imza günlerine, konferanslara, tiyatrolara, şiir dinletilerine ve söyleşilere katılabileceğini belirterek, tüm kitapseverleri etkinliğe davet etti.

Konya Valisi Vahdettin Özkan mahalli idarelerin bu tür etkinliklere ayrı bir önem göstermesinin son derece kıymetli olduğunu belirterek, katılım gösteren yazarlar ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı görevlerinde bulunan, yazar ve akademisyen AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ise bu ve bundan önceki kültür faaliyetleri organizasyonundaki gayretleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a teşekkür etti.

Fuarın ilk gününde katılımcılar; moderatörlüğünü Nedim Şener'in yaptığı, yazarlar Mete Yarar ile Erhan Afyoncu'nun da konuşmacı olduğu paneli dinledi.

Anadolu'nun en büyük kitap etkinliği olan ve 1 milyondan fazla kitap, 250 yayınevi, 450 yazar ile 500'den fazla etkinliğin yapılacağı Konya Kitap Günleri, 24 Ekim'e kadar devam edecek.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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