Konya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ANKARA (AA) - Konya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Selim A. idaresindeki 42 CLZ 45 plakalı kamyon, Konya- Ankara kara yolunun 50. kilometresindeki Sarnıç Mahallesi kavşağında, Osman D, idaresindeki 42 LP 410 saman yüklü kamyona arkadan çarptı.

Bu sırada arkadan gelen Hayri İnan yönetimindeki 42 FIG 64 plakalı hafif ticari araç ile İrfan F. idaresindeki CX 40 431 yabancı plakalı otomobil de kaza yapan kamyonlara çarptı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü İnan, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü İrfan F. yaralandı.

Yaralı sürücü, ambulansla Konya'daki hastaneye kaldırıldı.