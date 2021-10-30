Konserde bıçaklanan 15 yaşındaki Ozan öldü

ADANA (DHA) - ADANA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gülşen'in sahneye çıktığı konserde, Kavga ettiği M.C. (17) tarafından bıçaklanan Akif Ozan Özdoğan (15), hayatını kaybetti. Özdoğan'ın ağabeyi Orçun Özdoğan (17) ve arkadaşı Mustafa G. (17) ile bir kişiyi daha bıçakla yaralayıp kaçan M.C., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'nda meydana geldi. Akif Ozan Özdoğan ve ağabeyi Orçun Özdoğan, iki arkadaşıyla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahneye çıkan Gülşen'in konserine gitti. Özdoğan kardeşlerin arkadaşı Mustafa G., konser alanında iki kız arkadaşını görünce yanlarına gitti. Mustafa G. ile kızlarla birlikte konsere geldiği öne sürülen M.C. arasında tartışma çıkı. Tartışma kavgaya dönüştü, M.C., cebinden çıkarttığı bıçakla Mustafa G.'yi yaraladı. Akif Ozan Özdoğan'ı karnının alt bölgesinden, ağabeyi Orçun'u da bacağından ve kaburgasından bıçaklayan M.C., olay yerindeki bir kişiyi daha yaralayıp kaçtı.

Şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.