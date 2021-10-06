Komşusunu odunla öldüren Zeynep: Odunu sağa sola savurup korkutmak istedim

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde istiflenen odun yığınları nedeniyle çıkan kavgada Ahmet Topçu'yu (83) odunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Zeynep Kaynar'ın (43) yargılanmasına devam edildi. Kaynar mahkemedeki savunmasında, "Odunu sağa sola savurup korkutmak istedim. Kafasına vurmak gibi bir düşüncem yoktu. Kasten öldürmedim. Yüce adalete sığınıyorum, keşke olmasaydı, pişmanım" dedi.

Olay, 26 Aralık 2020'de Mecitözü ilçesine bağlı Sırçalı köyünde meydana geldi. Ahmet Topçu, komşusu Zeynep Kaynar'dan köy yolunun kenarında istiflediği odunları kaldırmasını istedi. Ancak Zeynep Kaynar, odunları kaldırmadı. Bunun üzerine Ahmet Topçu, iddiaya göre odunları alıp, sağa sola atınca taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Zeynep Kaynar, eline geçirdiği odunla Ahmet Topçu'ya vurdu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan, kafatasının kırıldığı ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ahmet Topçu yaşamını yitirdi. Olayın ardından Zeynep Kaynar, eşi Hüseyin Kaynar (43) ve kızı Tuğçe B. jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Zeynep Kaynar tutuklandı, eşi ve kızı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Zeynep Kaynar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Zeynep Kaynar'ın 7 yaşındaki oğlu Efe de katıldığı duruşmanın sonunda ağlayarak annesinin yanına gitmek istedi. Pandemi nedeniyle annesine yaklaşamayan Efe, "Canım annem benim" diyerek gözyaşı döktü.