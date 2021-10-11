Kocasını aldatan kadını, günlüğü ele verdi! Satır satır okuyup, soluğu mahkemede aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocasını aldatan kadını, günlüğü ele verdi! Satır satır okuyup, soluğu mahkemede aldı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa
Kocasını aldatan kadını, günlüğü ele verdi! Satır satır okuyup, soluğu mahkemede aldı

Ankara'da karısının tuttuğu günlüğü okuyan adam, aldatıldığını öğrendi. Söz konusu sayfaları delil dosyasına koyan koca, karısına açtığı boşanma davasını kazandı

Ankara'da Ahmet S. ile Banu S. 2014'te evlendi. Eşinin Whatsapp'tan "Mehmet" isimli biriyle yazışmaları gören Ahmet S., eşinin sadakatinden kuşkulanarak ayrılmaya karar verdi.

Sabah'ın haberine göre mesajları gördükten sonra kadının evden gitmesi üzerine Ahmet S., gardıropta kalan kadına ait günlüğü fark etti. Eşinin evlilik öncesinden bu yana devam eden ilişkisini de öğrenmiş oldu.

Kadının evlenmeden önce 2011'de el yazısıyla yazdığı ve "Mehmet bugün beni yıktı geçti. Bana belki de ilk defa bu kadar acımasız oldu. Ona bir şey diyemem... Çok kızgın, haklı, ben onu aldattım. Ona hep kendimi savundum. Benim hakkımda çok şey duydu, öğrendi" yazısını ve 2012'de de yine Mehmet ile ilgili günlüğündeki notları gören Ahmet S., Mehmet ile eşi Banu'nun üniversite yıllarından bu yana ilişkileri olduğunu öğrendi.

Kocasını aldatan kadını, günlüğü ele verdi! Satır satır okuyup, soluğu mahkemede aldı

Daha sonra Banu ile Mehmet'in yazışmaları ile günlük kayıtlarından oluşan 24 sayfayı avukatına veren Ahmet S. eşine karşı evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açtı.

Banu S. günlüğünü mahkemeye vererek özel hayatının gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla kocasından şikâyetçi oldu. Mahkeme, sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirterek kadını ağır kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi. Banu S. eşinin özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğini, günlüğün ilgili sayfalarını, üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığını iddia ederek cezalandırılmasını istedi.

Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, koca suçsuz bulundu. Kadın ise dava dosyasını Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay da aile içi geçimsizliğin kaynağının, kadının güven sarsıcı ve olumsuz davranışları olduğunu ispatlama amacını taşıdığı belirtilerek Ahmet S.'nin beraatını karar verdi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin cansız bedeninin hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı

9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin cansız bedeninin hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı

 Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mustafa Destici İbrahim Aydemir Numan Kurtulmuş
Magazin Işıl Sergen Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Ersun Yanal Serdar Aziz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kocasını aldatan kadını, günlüğü ele verdi! Satır satır okuyup, soluğu mahkemede aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 08:52:23. #1.17#