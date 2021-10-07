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Kocasinan Belediyesi ahilik geleneğini yaşatıyor

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Kocasinan Belediyesi ahilik geleneğini yaşatıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi tarafından Ahi Evran-ı Veli'yi anmak ve ilkelerini yaşatmak amacıyla düzenlenen Ahilik Projesi Yarışmaları kapsamında söyleşi ve tiyatro gösterisine katıldı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi tarafından Ahi Evran-ı Veli'yi anmak ve ilkelerini yaşatmak amacıyla düzenlenen Ahilik Projesi Yarışmaları kapsamında söyleşi ve tiyatro gösterisine katıldı. Ahilik geleneğinin günümüzde de yaşatılıyor olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Bütün manevi şahsiyetlerimiz ve kadim kültürümüzle birlikte tarihi mirasımızı yaşatacak eserleri koruyup, tüm değerlerimizi bizden sonraki kuşaklara aktarmanın çabası ve gayreti içerisindeyiz" dedi.

Kocasinan Akademi General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen programda, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç tarafından Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik kültürü hakkında gençlere bilgiler verildi. Ömer Özkan ve ekibi ise Ahilik kültürünü tiyatro oyunuyla canlandırdı. Katılımcılar tarafından büyük beğeniyle takip edilen programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, 'Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez' anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, "Geçmişimizi bugüne taşımış olsaydık, modern kültürün bize vermiş olduğu olumsuzlukları yaşamazdık. Bundan dolayı Ahi Evran ve Seyyit Burhaneddin gibi bütün manevi şahsiyetlerimizi ve kadim kültürümüzü iyi bilmemiz lazım. Özellikle tarihi mirasımızı yaşatacak bütün eserleri koruyup, tüm değerlerimizi bizden sonraki kuşaklara aktarmanın çabası ve gayreti içerisindeyiz. Gençlerimizle birlikte Büyük ve Güçlü bir Türkiye'nin daha da müreffeh yarınlarda olabilmesi için çalışıyoruz. Elimizden geldiğince daha güzel Türkiye ve Kayseri bırakabilmenin çabası içindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Öğrenciler ise ahilik ile ilgili çok değerli bilgiler öğrendiklerini belirterek, programdan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, katkılarından dolayı Prof. Dr. Atabey Kılıç ve tiyatro ekibine plaket verdi. Öte yandan Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen Ahilik Projesi Yarışmaları kapsamında 'Bugünden Ahi Evran'a Mektup', 'Şiir Okuma', 'Ahilik Slogan ve Afiş' ile 'Yardımlaşma ve Adil Paylaşım konulu resim' yarışmalarına katılacak öğrencilerin okul müdürlüklerine başvurmalarının yeterli olacağı belirtildi. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi ahilik geleneğini yaşatıyor

Kocasinan Belediyesi ahilik geleneğini yaşatıyor

Kocasinan Belediyesi ahilik geleneğini yaşatıyor

Kocasinan Belediyesi ahilik geleneğini yaşatıyor

Kocasinan Belediyesi ahilik geleneğini yaşatıyor

Kocasinan Belediyesi ahilik geleneğini yaşatıyor

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Haber: Kocasinan Belediyesi ahilik geleneğini yaşatıyor - Haberler
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