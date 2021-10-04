KKTC'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 9 aydır yürürlükte olan gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 9 aydır yürürlükte olan gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
KKTC Bakanlar Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 00.00- 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 9 aydır devam eden ve gece saat 00.00'dan sabah saat 05.00'e kadar geçerli olan kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırılması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
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