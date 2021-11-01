Kızılay Bursa Şube Başkanı Tutanç'tan Vali Canbolat'a Ziyaret
Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Murat Tutanç, Başkan Yardımcısı Mürsel Durmaz, Üye Numan Çakır ve Genel Hizmet Yöneticisi Semih Aksoy, "Kızılay Haftası" münasebetiyle Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.
BURSA (Habermetre) - Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Murat Tutanç, Başkan Yardımcısı Mürsel Durmaz, Üye Numan Çakır ve Genel Hizmet Yöneticisi Semih Aksoy, "Kızılay Haftası" münasebetiyle Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.
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