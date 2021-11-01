Kızılay Bursa Şube Başkanı Tutanç'tan Vali Canbolat'a Ziyaret - Haberler
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Kızılay Bursa Şube Başkanı Tutanç'tan Vali Canbolat'a Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Kızılay Bursa Şube Başkanı Tutanç'tan Vali Canbolat'a Ziyaret

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Murat Tutanç, Başkan Yardımcısı Mürsel Durmaz, Üye Numan Çakır ve Genel Hizmet Yöneticisi Semih Aksoy, "Kızılay Haftası" münasebetiyle Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

BURSA (Habermetre) - Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Murat Tutanç, Başkan Yardımcısı Mürsel Durmaz, Üye Numan Çakır ve Genel Hizmet Yöneticisi Semih Aksoy, "Kızılay Haftası" münasebetiyle Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

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