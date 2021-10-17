Kış uykusuna yatmayan yılan, girdiği evde büyük panik yarattı - Haberler
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Kış uykusuna yatmayan yılan, girdiği evde büyük panik yarattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kış uykusuna yatmayan yılan, girdiği evde büyük panik yarattı

Bursa'da kış uykusuna yatması gerekirken bir eve giren yılan büyük panik yarattı. Yılanın kendisini yakalamaya gelen vatandaşı ısırmaya çalıştığı anlar objektiflere yansıdı.

BURSA (İHA) - Nilüfer'de kış uykusunda olması gerekirken uykuya yatmayan bir yılan, eve girdi. Ev sakinleri yılanı gördüklerinde çığlıklar içerisinde kaçışmaya başladı. Yabani hayvanları yakalama konusunda deneyimli olan vatandaş yılanı elleriyle yakaladı.

KOMŞULARINA HABER VERDİLER

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde yaşayan Hasan Güler, evinde otururken içeriye yılan girdiğini gördü. Ekim ayında kış uykusuna yatması gereken 2 metre boyundaki yılanı gören ev sakinleri korkuyla evi terk etti. Hemen aynı mahallede yaşayan yabani hayvanları yakalama konusunda deneyimli olan İbrahim Sargın'a haber verildi. Sargın, ekim ayında kış uykusuna yatmayıp eve giren yılanı elleriyle yakalayıp bir su şişesine koyarak hiç zarar vermeden doğaya saldı. İbrahim Sargın'ın yılanı yakalamaya çalıştığı esnada yılanın onu ısırmaya çalışması kameralara yansıdı. Yılanı korkusuzca yakalayıp doğaya salan Sargın, herkesin takdirini topladı.

"TEKRAR DOĞAYA SALDIK"

Haber verilmesi üzerine yılanı yakalamak için bulunduğu eve geldiğini ifade eden İbrahim Sargın, "Evin içine yılan girmiş, ev sahipleri bana haber verdi. Hemen yılanın bulunduğu eve gelerek yılanı yakaladım. Yakaladığım yılanı tekrar doğaya saldım" dedi.

Kış uykusuna yatmayan yılan, girdiği evde büyük panik yarattı

Kış uykusuna yatmayan yılan, girdiği evde büyük panik yarattı

Kış uykusuna yatmayan yılan, girdiği evde büyük panik yarattı

Kış uykusuna yatmayan yılan, girdiği evde büyük panik yarattı

Kış uykusuna yatmayan yılan, girdiği evde büyük panik yarattı

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Haber: Kış uykusuna yatmayan yılan, girdiği evde büyük panik yarattı - Haberler
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