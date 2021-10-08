Kırşehir'de Kervansaray Dağı'na 28 Anadolu yaban koyunu bırakıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Kervansaray Dağı'ndaki ormanlık alana nesli tehlike altında bulunan 28 Anadolu yaban koyunu salındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Mucur'un Gümüşkümbet köyünde, 8 koyunun doğaya bırakılması dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Üzmez, burada yaptığı açıklamada, Anadolu yaban koyununun çok değerli endemik bir tür olduğunu söyledi.

Koyunların Konya'da üretildiğini belirten Üzmez, şöyle konuştu:

"Bu koyunları Karaman, Kahramanmaraş, Afyon gibi illerimizde doğaya saldık. Seyfe Gölü'nün bulunduğu alandaki dağlar tam yaban koyununun yetişebileceği ve yaşayabileceği bir yer. Bunları burada yetiştirebilirsek turizm açısından bir farkındalık yaşayacağız inşallah. Buraya daha önce 20 tane bıraktık. Son 8 taneyi de doğaya bırakacağız. Bunlar erkek olanlar. Burada bir sürü oluşturacaklar."

Üzmez, koyunların korunmasının önemine işaret ederek, "Burayı bilhassa yavru zamanında el birliği ile korursak çok güzel olur. Özellikle mayıs ayında yavruları çoban köpeklerinden korumak lazım. Değerli bir hayvan. Kıymetini bilmek ve korumak lazım. Sonrasında da nimetlerinden faydalanacağız, turizme kazandıracağız." dedi.

Konuşmanın ardından özel barınaklarda getirilen 8 Anadolu yaban koyunu doğaya bırakıldı.

Programa, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Musa Kaya, Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezer, Kırşehir Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, DSİ Kırşehir Şube Müdürü Musa Can Demirkan, muhtarlar ve köy sakinleri katıldı.