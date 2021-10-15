Kırmızı Oda Zekiye kimdir? Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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Kırmızı Oda Zekiye kimdir? Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nerelidir?

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Kırmızı Oda Zekiye kimdir? Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nerelidir?

Kırmızı Oda Zekiye kimdir? Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde yer alan başarılı isim Ayta Sözeri'nin hayat verdiği Zekiye karakteri vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Peki, Kırmızı Oda Zekiye kimdir? Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nerelidir?

Kırmızı Oda Zekiye kimdir? TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda yayınlandığı günde zirvede yer almaya devam ediyor. Vatandaşlar Kırmızı Oda'da konuk olan Zekiye karakterine hayat veren Ayta Sözeri ile ilgili "Kırmızı Oda Zekiye kimdir? Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları araştırılmakta. İşte detaylar.

Kırmızı Oda Zekiye Keklik karakterini Ayta Sözeri canlandırmaktadır. Zekiye Keklik cinsel kişiliği nedeniyle zorluk yaşayan ve ayrımcılığa maruz kalan birisidir.

Kırmızı Oda Zekiye kimdir? Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nerelidir?

Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.

Ayta Sözeri "Benimle Söyle" yarışma programında jüri görevi yaptı.

Ayta Sözeri, 2019 yılında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği ilk konserinde Belkıs Özener'i sahnesinde ağırladı. Verdiği konserler büyük ilgi gören Ayta Sözeri, 2020 yılında Bodrum Antik Tiyatrosu'nda verdiği konserde bu kez efsane sanatçı Gülden Karaböcek'i sahnesinde konuk etti.

Kırmızı Oda Zekiye kimdir? Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nerelidir?

Sinema

  • 2009 Güneşi Gördüm Tuana
  • Teslimiyet Aygül
  • 2010 Kukuriku - Kadın Krallığı Beton
  • 2016 Koca Dünya Hayat kadını
  • 2017 Aile Arasında Behiye
  • 2020 Eltilerin Savaşı Ebe

Televizyon

  • 2000 Dadı Şarkıcı
  • Hayat Bağları Hapishane Müdüresi
  • 2006 Arka Sokaklar Aydan Konuk oyuncu
  • 2007 Kuzey Rüzgârı Okşan
  • Dudaktan Kalbe Mahkûm Konuk oyuncu
  • 2008
  • 2009 Akasya Durağı Naciye, Zümrüt
  • Kahramanlar Arzu
  • 2010 Parmaklıklar Ardında Mahkûm
  • 2011 Papatyam Şebnem
  • 2012 Acayip Hikayeler Cansu
  • Kayıp Şehir Duygu
  • 2014 Ulan İstanbul Umay
  • 2015 Paramparça Nezaket
  • 2021 Yeşilçam Kuvvet
  • Kırmızı Oda Keklik Konuk oyuncu

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Haber: Kırmızı Oda Zekiye kimdir? Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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