Kırmızı Oda Zekiye kimdir? TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda yayınlandığı günde zirvede yer almaya devam ediyor. Vatandaşlar Kırmızı Oda'da konuk olan Zekiye karakterine hayat veren Ayta Sözeri ile ilgili "Kırmızı Oda Zekiye kimdir? Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları araştırılmakta. İşte detaylar.

KIRMIZI ODA KEKLİK ZEKİYE KİMDİR?

Kırmızı Oda Zekiye Keklik karakterini Ayta Sözeri canlandırmaktadır. Zekiye Keklik cinsel kişiliği nedeniyle zorluk yaşayan ve ayrımcılığa maruz kalan birisidir.

AYTA SÖZERİ KİMDİR?

Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.

Ayta Sözeri "Benimle Söyle" yarışma programında jüri görevi yaptı.

Ayta Sözeri, 2019 yılında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği ilk konserinde Belkıs Özener'i sahnesinde ağırladı. Verdiği konserler büyük ilgi gören Ayta Sözeri, 2020 yılında Bodrum Antik Tiyatrosu'nda verdiği konserde bu kez efsane sanatçı Gülden Karaböcek'i sahnesinde konuk etti.

Filmografi

Sinema

2009 Güneşi Gördüm Tuana

Teslimiyet Aygül

2010 Kukuriku - Kadın Krallığı Beton

2016 Koca Dünya Hayat kadını

2017 Aile Arasında Behiye

2020 Eltilerin Savaşı Ebe

Televizyon

2000 Dadı Şarkıcı

Hayat Bağları Hapishane Müdüresi

2006 Arka Sokaklar Aydan Konuk oyuncu

2007 Kuzey Rüzgârı Okşan

Dudaktan Kalbe Mahkûm Konuk oyuncu

2008

2009 Akasya Durağı Naciye, Zümrüt

Kahramanlar Arzu

2010 Parmaklıklar Ardında Mahkûm

2011 Papatyam Şebnem

2012 Acayip Hikayeler Cansu

Kayıp Şehir Duygu

2014 Ulan İstanbul Umay

2015 Paramparça Nezaket

2021 Yeşilçam Kuvvet

Kırmızı Oda Keklik Konuk oyuncu

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