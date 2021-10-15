Kırmızı Oda Zekiye kimdir? Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nerelidir?
Kırmızı Oda Zekiye kimdir? Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde yer alan başarılı isim Ayta Sözeri'nin hayat verdiği Zekiye karakteri vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Peki, Kırmızı Oda Zekiye kimdir? Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nerelidir?
Kırmızı Oda Zekiye kimdir? TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda yayınlandığı günde zirvede yer almaya devam ediyor. Vatandaşlar Kırmızı Oda'da konuk olan Zekiye karakterine hayat veren Ayta Sözeri ile ilgili "Kırmızı Oda Zekiye kimdir? Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları araştırılmakta. İşte detaylar.
Kırmızı Oda Zekiye Keklik karakterini Ayta Sözeri canlandırmaktadır. Zekiye Keklik cinsel kişiliği nedeniyle zorluk yaşayan ve ayrımcılığa maruz kalan birisidir.
Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.
Ayta Sözeri "Benimle Söyle" yarışma programında jüri görevi yaptı.
Ayta Sözeri, 2019 yılında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği ilk konserinde Belkıs Özener'i sahnesinde ağırladı. Verdiği konserler büyük ilgi gören Ayta Sözeri, 2020 yılında Bodrum Antik Tiyatrosu'nda verdiği konserde bu kez efsane sanatçı Gülden Karaböcek'i sahnesinde konuk etti.
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