'Kırköy Kampüsü, Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi' tamamlanıyor - Haberler
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"Kırköy Kampüsü, Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi" tamamlanıyor

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Kırköy Kampüsü, Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi"ni genişleterek tamamlama aşamasına getirdiklerini bildirdi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Kırköy Kampüsü, Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi"ni genişleterek tamamlama aşamasına getirdiklerini bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir'deki kırılgan ve dezavantajlı guruplara yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Ahi Evran Mahallesi Kent Park kenarında bulunan alana Kırşehir'deki engelli vatandaşların birlikte zaman geçireceği, toplantı ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirecekleri "Engelsiz Yaşam Merkezi Proje"sini faaliyete geçirdiklerini anımsatan Ekicioğlu, bu alanda engelli vatandaşların spor ve diğer etkinliklerini yapabilecekleri aktardı.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kırşehir Belediyesi olarak "Kırköy Kampüsü, Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi"ni, dezavantajlı durumda olan vatandaşlar için hazırladıklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının ve uyumlarının arttırılmasını hedefledik. Bu projeyi genişleterek, hem dezavantajlı grupların hem de vatandaşlarımızın yararlanabileceği bir proje haline getirip ihalesini gerçekleştirdik. Yüklenici firma hızlı bir şekilde imalatlarına başladı ve projemiz tamamlanmak üzeredir. İçerisinde idari bina şeklinde köy konağı, amfi tiyatro, restoran, çay evi, tandır, sera, çok amaçlı salon, solucan ve mantar çadırı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan ağılları olacaktır. Çevre peyzajının tamamlanması ile projemizin sonuçlandırılması hedeflenmektedir."

Kırköy Kampüsü, Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi tamamlanıyor

Kırköy Kampüsü, Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi tamamlanıyor

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Kırköy Kampüsü, Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi' tamamlanıyor - Haberler
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