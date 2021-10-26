KIRKLARELİ - Meme kanserine "farkındalık ağacı" ile dikkat çekildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde İl Sağlık Müdürlüğünce meme kanserine ve erken teşhisin önemine dikkati çekmek için "farkındalık ağacı"na nazar boncuğu ve pembe kurdeleler asıldı.

İstasyon Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, Vali Yardımcısı Elis Canan Tuncer, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in eşi İlknur Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun eşi Sibel Kesimoğlu, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile vatandaşlar pembeye boyanan ağaca nazar boncuğu ve "her şey dokunmakla başlar", "kontrolleri ertelememeli", "farkındayım korkmuyorum" yazılı kağıtları astı.

Cerit, burada yaptığı konuşmada, meme kanserinin dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen hastalıkların başında geldiğini söyledi.

Hastalığın önlenmesinde en önemli etkenin erken teşhis olduğunu dile getiren Cerit, bu nedenle kadınların belirli aralıklarla tarama yaptırması gerektiğini kaydetti.

Cerit, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla farkındalık ağacı oluşturduklarını belirterek, "Meme kanserine 'hayır' diyeceğimiz, farkındalık oluşturacağımız bir etkinlik düzenledik. Pembe kurdelelerimizi ağacımıza farkındalık oluşturmak için asıyoruz." dedi.

Ardından Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kadınlara yönelik kanser tarama eğitimi verildi.