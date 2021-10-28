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KIRIKKALE - Kırıkkaleli çiftçi traktörle tarlaya "29 Ekim" yazdı

AA / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir çiftçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla traktörüyle tarlaya "29 Ekim" yazdı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir çiftçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla traktörüyle tarlaya "29 Ekim" yazdı.

Çamlıca köyünde yaşayan İsmail Kaçar, Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında farklı bir etkinlik yaptı.

Kaçar, Bozyer mevkisindeki 70 dönümlük tarlasına, traktörün arkasına taktığı kültivatör yardımıyla yaklaşık 1 saatte "29 Ekim" yazdı.

Kaymakam Erdem Karanfil ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut da Kaçar'ın tarladaki çalışmasını izledi.

Çiftçinin arazisine "29 Ekim" yazdığı anın bir bölümü havadan görüntülendi.

Kaymakam Karanfil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, unutamayacakları çok güzel bir anı olduğunu belirterek, Kaçar'a teşekkür etti.

Cumhuriyet Bayramı'nın Türk milletinin en özel günlerinden biri olduğuna dikkati çeken Karanfil, farklı projelerle vatandaşlarla olacaklarını dile getirdi.

KIRIKKALE - Kırıkkaleli çiftçi traktörle tarlaya 29 Ekim yazdı

KIRIKKALE - Kırıkkaleli çiftçi traktörle tarlaya 29 Ekim yazdı

KIRIKKALE - Kırıkkaleli çiftçi traktörle tarlaya 29 Ekim yazdı

KIRIKKALE - Kırıkkaleli çiftçi traktörle tarlaya 29 Ekim yazdı

KIRIKKALE - Kırıkkaleli çiftçi traktörle tarlaya 29 Ekim yazdı

KIRIKKALE - Kırıkkaleli çiftçi traktörle tarlaya 29 Ekim yazdı

KIRIKKALE - Kırıkkaleli çiftçi traktörle tarlaya 29 Ekim yazdı

KIRIKKALE - Kırıkkaleli çiftçi traktörle tarlaya 29 Ekim yazdı

AA / Ahmet Yaman - Son Dakika Haberleri
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