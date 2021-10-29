29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

KİLİS (AA) - Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan Vali Recep Soytürk, ülke olarak çok önemli bir coğrafyada bulunduklarını ve herkesin gözünün burada olduğunu söyledi.

Yaklaşık 100 yıl önce bütün kuvvetli ülkelerin Türkiye'yi paylaşmak için saldırılarda bulunduklarını belirten Soytürk, "100 yılda bir gelen bir liderin etrafında kenetlenerek, sivili, askeri genci, yaşlısı herkes bir araya gelerek o yenilemez denilen düşman güçlerini yenerek büyük bir zafer kazandı. Tam 98 yıl önce bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun olan Cumhuriyet ilan edildi." dedi.

Zeybek gösterisinin ardından Soytürk, davetlilerle sohbet edip bayramlarını kutladı.

Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan özel pasta protokol tarafından kesildi.

Resepsiyona, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Salih Aru, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağırceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.