Kılıçdaroğlu'na hakaretten 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Alaattin Çakıcı, karara itiraz etti

Geçtiğimiz aylarda bir mektup yayınlayan Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanmıştı. Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeleri nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KARAR İTİRAZ EDİLDİ

Hapis cezası kararının ardından Çakıcı'nın avukatı Gökhan Kılıç, İstinaf Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yaptı. Dilekçede, "Ankara 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin tarih ve sayısı belirtilen kararını müvekkil Alaattin Çakıcı'nın beraat etmesi yönünde istinaf ediyoruz. Gerekçeli istinaf dilekçemizi, Sayın Mahkemenin gerekçeli kararının tarafımıza tebliğinden sonra yasal süresi içinde vereceğiz. Sayın Mahkemenin gerekçeli kararının tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf dilekçesi verme hakkımızı saklı tutarak, hükmün sanık Alaattin Çakıcı'nın beraatı yönünde lehine bozulması talebiyle istinaf ettiğimizi müdafii olarak arz ve talep ederiz." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik mektubunda, "Mafya liderleri Saray'ın emriyle serbest bırakıldılar ifadesini kullanan muhbir, istemeden gaf mı yaptı. Mafya diye kapalı diye Alaattin Çakıcı'yı tarif etmektedir. Şahsım olarak kendisine soruyorum. Eroin kaçakçılığı yaptım, silah kaçakçılığı mı yaptım, hazineyi mi parselledim? Gazetecilerin tutuklanmasından niye rahatsız oluyorsun. Bak Kemal Kılıçdaroğlu kitle psikolojisi ile sana hainler gaz verir, zorda yanında olmazlar… Onun için sana akıllı ol diyorum…"

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