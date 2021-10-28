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Kılıçdaroğlu, Galatasaray Başkanı Elmas'ı kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki heyeti kabul etti. Elmas, Kılıçdaroğlu'na, isminin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye etti. Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ile CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Galatasaray Başkanı Elmas'ı kabul etti

Kılıçdaroğlu, Galatasaray Başkanı Elmas'ı kabul etti

Kılıçdaroğlu, Galatasaray Başkanı Elmas'ı kabul etti

Kılıçdaroğlu, Galatasaray Başkanı Elmas'ı kabul etti
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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