"Ketebehu Hasan Çelebi" retrospektif sergisi sanatseverlerle buluştu

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Retrospektif sergi "Ketebehu Hasan Çelebi", Kadırga Sanat Galerileri'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Fatih Belediyesi Kültür Sanat Sezonu'nun açılış sergisinde Hasan Çelebi'nin 25 ayrı koleksiyondan derlenen eserlerinin yanı sıra sanatçının kendi seçtiği çalışmalar da meraklılarıyla buluştu.

Hem hocaların hem de talebelerin elinden çıkan eserlere ve farklı yazı çeşitlerine bir arada yer verilen sergide, talik, celi divanı, sülüs, nesih, muhakkak yazı örnekleri ile yazı kalıpları yer aldı.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, açılışta yaptığı konuşmada, serginin hat sanatının yaşayan en büyük temsilcilerinden Hasan Çelebi'nin yarım asrı aşan sanat hayatını kendi eserleri ışığında anlatmayı amaçladığını söyledi.

"İstanbul, hattın da başkentidir"

Güzele duyulan aşkın ve kavuşma ümidinin ömrün bütün aşamalarını güzel kıldığını dile getiren Turan, "Özünü köklü gelenekten alan hat sanatı, üstadımızın kendine özgü estetiğiyle sanatı daha da ileriye taşıyor. Bu eserlerin bir çoğunun İstanbul'da, büyük bir kısmının da Fatih'te üretildiğini bilmek beni çok mutlu ediyor. İstanbul medeniyetimizde neşvünema bulmuş, diğer geleneksel sanatlarla birlikte hattın da başkentidir." dedi.

Turan, İspanyol ressam Pablo Picasso'nun Türk hattatların eserlerini inceledikten sonra "Benim resimde varmak istediğim son noktaya, İslam yazısı çoktan ulaşmış" dediğini aktardı.

Serginin açılışına Çelebi'nin talebelerinin yanı sıra onların talebelerinin de geldiğini anlatan Turan, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Gönlüm kalemi, mürekkebi arzuladı"

Hat sanatının yaşayan önemli temsilcilerinden Hasan Çelebi, geçirdiği rahatsızlık ve ameliyatlar sonrasında bir süre ara verdiği çalışmalarına tekrar başladığını söyledi.

Yasin Suresi'nin son ayetini okuyan Çelebi, "Nekahat döneminden sonra gönlüm kalemi, mürekkebi arzuladı. Masanın başına oturdum. Bir şey yazmak istedim. 75 senedir hafızım, din görevliliği, imamlık yaptım ama Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden bir şey aklıma gelmiyor. Sabah akşam tek bir ayet aklıma geliyor. O da Yasin-i Şerif'in sonundaki ayet." diye konuştu.

Ayet ve dualardan 10-15 parça yazdığını, sonrasında bu sergiyi açma fikrinin ortaya çıktığını dile getiren Çelebi, "Bu fikri ilk düşünüp de başkana söyleyen kişiden başlayarak, levhaların asılmasında son çiviyi çakan kişiye kadar hizmeti geçen herkese teşekkür ediyorum. Cenabıhak'tan hayırlı, sağlıklı ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Üç kuşaktan örnekleri aynı anda görebileceksiniz"

Serginin küratörü Fatih Ömeroğlu ise bir yıldan kısa bir süre içinde 10. sergiyi açtıklarını belirtti.

Ömeroğlu, sergide sanatseverler için bir başlık altında 3 farklı salon hazırladıklarını, Hasan Çelebi'nin, talebeleri ve hocalarının eserlerini izlenime sunduklarını anlattı.

Bunun için toplanan 200'den fazla eserin kategorize edilerek sergilenmeye hazır hale getirildiğini dile getiren Ömeroğlu, "Böylelikle üç kuşaktan örnekleri aynı anda görebileceksiniz. Tüm salonlarımızda hocamızın eserlerinin yanında yazı kalıplarından oluşturduğumuz seçkileri de vitrinlerimizde yakından görme fırsatına ulaşacaksınız." şeklinde konuştu.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, hat ve ebru sanatçısı Fuat Başar'ın yanı sıra hüsnühat, tezhip, ebru sanatçıları ve çok sayıda sanatsever katıldı.