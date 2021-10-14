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Kestel'de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kestel'de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Kestel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, eskiyen veya yıpranan asfaltın yerine yeni asfalt uygulaması gerçekleştirerek sokaklarda, caddelerde ve kaldırımlarda kalite standartlarını yükseltiyor.

Kestel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, eskiyen veya yıpranan asfaltın yerine yeni asfalt uygulaması gerçekleştirerek sokaklarda, caddelerde ve kaldırımlarda kalite standartlarını yükseltiyor.

Kestel Belediyesi, ilçe merkezinin farklı noktalarında asfalt ve kaldırım çalışmalarını hızla sürdürüyor. Asfaltın yanı sıra parke ve bordür uygulamaları ile kaldırım çalışmaları da gerçekleştiren Kestel Belediyesi, yaya ulaşımında da güvenliğini sağlıyor. Bu kapsamda Belediye ekipleri tarafından 2021 yılının ilk 10 ayı içerisinde 6 bin 942 ton asfalt kaplama çalışması gerçekleşti. Asfaltın yanı sıra 51 bin 467 metrekare parke, 9 bin 100 metre bordür çalışmasıyla, yaya ulaşımının da güvenliği sağlandı. Ayrıca 75 kilometre arazi yolunda da revizyona gidildi.

Kestel Belediyesi olarak ulaşıma büyük önem verdiklerini ve ilçe içerisindeki ulaşımın daha kaliteli olabilmesi için de cadde ve sokakların eskiyen ve bozulan asfaltlarını yenilediklerini belirten Kestel Belediye Başkan Önder Tanır, "Kestel Belediyesi olarak ilçe genelinde eskimiş ve bozuk yol bırakmamak için hem yeni asfalt döküyoruz, hem de yama çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca imar planları neticesinde açılan yolların asfaltlanmasını gerçekleştirip, arazi yollarımızda revizyona gidiyoruz. Hemşehrilerimizin daha güzel şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. İlçemizdeki mevcut ve yeni yapılan yolların asfaltlanmasını gerçekleştirerek ulaşımı rahatlatacağız. Kaldırımlarımızı da yenileyerek hemşehrilerimizin yaya ulaşımında da konfora önem veriyoruz. Yılın ilk 10 ayı içerisinde, ekibimizle birlikte yoğun mesai harcayarak 6 bin 942 ton asfalt kaplama çalışması, 51 bin 467 metrekare parke, 9 bin 100 metre bordür çalışması gerçekleştirdik. Yaptığımız ve yapacağımız bu çalışmalarla sokaklarımızı, caddelerimizi Kestel'e daha yakışır ve daha konforlu bir hale getiriyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kestel'de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Kestel'de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Kestel'de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

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Haber: Kestel'de asfalt çalışmaları hız kesmiyor - Haberler
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