Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ali Rahmet Fekeli karakterine hayat veren isim Kerem Alışık'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı, Çukurova hayranları tarafından araştırılmakta. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin efsanevi karakteri Fekeli öldü mü sorusu gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Bir Zamanlar Çukurova son fragmanında Fekeli'nin öldüğü görülüyor. Peki, Fekeli neden ölüyor, diziye geri döner mi? Kerem Alışık diziden mi ayrılacak, diziden neden çıkıyor? Kerem Alışık ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Fekeli diziden ayrıldı mı? Kerem Alışık diziden neden ayrıldı? İşte detaylar haberimizde...

KEREM ALIŞIK BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık'ın 106 veya 107. bölümde diziye veda edeceği bekleniyordu. Oyuncu son çekimlerini de tamamlayarak Adana'dan İstanbul'a dönüş yaptı. Sosyal medyadan ise ''Ah be Çolpan Yıldızı, bu garip Fekeli'den mavisini ve rahmetini esirgemeyen tek şey senin kanat çırptığın gökyüzü oldu, biliyor musun? Fekeli'nin yüreği hep kanat açtı ama kavuşamadıktan sonra kanatlar bir şey bir işe yaramaz ki? Ne yapalım Çolpan Yıldızı… Biz sevmekle yükümlüyüz, her iki dünyada da kavuşmayı ancak Allah bilir… Akşam görüşmek üzere…" paylaşımı ile vedasını duyurdu.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm fragmanını izlediğimizde Fekeli'nin öldüğünü görüyoruz. Fragmanda Fekeli'nin cenazesi oluyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Fekeli'nin ölümü Çukurova'yı yasa boğuyor.

Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumar. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşar. Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzlar. Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar. Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak ister.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ALİ RAHMET FEKELİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ali Rahmet Fekeli karakterini "Kerem Alışık" canlandırmaktadır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KEREM ALIŞIK INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Kerem Alışık instagram hesabından aşağıdaki sözleri ile veda etti;

"Gitmekle gitmiş olmuyor ki insan..

Gönlü kalıyor aklı kalıyor anıları kalıyor..

Evet şimdi gidiyorum ama kalmak gibi gidiyorum..

Bir Zamanlar Çukurova, bir anne babayı bir sevgiliyi bir eşi çok sevmek gibi bir şey benim için..

Gelişim de,gidişim de ve çalıştığım süre içinde aynı kaderi paylaştığımız, emeklerini katkılarını ve desteklerini hep kalbimde pamuklara sarıp saklayacağım set önü ve set arkasında ki tüm emekçi kardeşlerime, kıymetli çalışma arkadaşlarıma, değerli meslekdaşlarıma, senaristimiz Ayfer Tunç yönetmenimiz Murat Saraçoğlu'na yapımcılarımız Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'a ve yayıncı kuruluşumuza derin teşekkürlerimi sunuyorum ..

Ve tabii sıcak Adana'nın sıcak insanlarına, bizi hep zirvede tutan izleyicilerimize,ilgileri ve sevgileri ile beni iltifatlandıran onurlandıran güzel yüreklere sevgi ve saygılarımı yolluyorum ....

Hep söylediğim gibi bütün şiirler yağmura yazılır ama marifet buluttadır..

Üstümüze şiirler yağdıran bulutlara selam olsun.. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Hep sevgiyle..

Ve hep uhuletle suhuletle .."

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Kerem Alışık (d. 5 Haziran 1960; İstanbul), Türk oyuncu.

Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu olan oyuncu günümüze kadar birçok televizyon dizisinde rol aldı. İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz ile yaşadı. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin Berna Laçin ile sunuculuğunu yaptı. Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynamıştır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Sinema :

Arif V 216 - Ömer (2018)

Şartlı Tahliye - Raif (2015)

72. Koğuş - Berbat (2011)

Saddam'ın Askerleri (2008)

Hababam Sınıfı Askerde - Sabit (2004)

Hoşgeldin Hayat - Serhat (2004)

Dansöz - Zorro (2000)

Ah Nalan Ah - Kemal (1988)

Diziler:

Bir Zamanlar Çukurova 2018-günümüz Alirahmet Fekeli

Kara Sevda - Ayhan (2016-2017)

Kara Kutu - Başkomiser Tekin (2015)

Böyle mi Olacaktı - Kadir Arıkan (2001)

Zehirli Çiçek - Orhan (2000)

Fırtınalar - Ferit Demiröz (1996-1998)

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