KEP adresi nedir? KEP adresi nasıl alınır? KEP açılımı nedir, ne demek? KEP adresi ne demek? KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sorgulama nasıl yapılır?

Ülkemizde birçok kurum ve kuruluşun KEP adresi bulunmaktadır. Bu adresler sayesinde kurumsal yazışmalar gerçekleştirilebiliyor. Peki, KEP adresi nasıl alınır? KEP adresi kaydı nasıl yapılır? KEP adresi sorgulama nasıl ve nereden yapılır? KEP adresi almak ücretli mi? KEP adresi fiyatları ne kadardır? KEP adresi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

KEP NEDİR, AÇILIMI NE?

KEP kısaltmasının açılımı "Kayıtlı Elektronik Posta" olarak geçmektedir. Bu ifadenin baş harfleri KEP kısaltmasını oluşturuyor.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), elektronik ortamda iletilerin gönderimi ve teslimatı dahil olmak üzere hukuki delil sağlayan, güvenli bir elektronik posta türevidir.

KEP ADRESİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türkiye'de 13.01.2011 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda elektronik posta sistemi tanımlanmıştır.

KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari alanda her türlü belge, yazı, kişiler ve kurumlar arasında elektronik postayla yasal olarak gönderilip, teslim alınabilmektedir. Kağıt, arşiv, posta ve işlem maliyetlerinin düşürülmesine ve zaman kaybının azaltılmasına katkı sağlayabilmektedir.

KEP üzerinden yapılan bir gönderiyle ilgili gönderici, alıcı, teslim zamanı, erişim bilgisi gibi birçok bilgi bütün olarak kesin ve değiştirilemez bir şekilde koruma altında 20 yıl süre ile saklanmaktadır. Yaşanacak herhangi bir anlaşmazlık durumda bütün bu noktalar delil olarak kullanılabilir. KEP üzerinde yer alan bilgilerin hepsi gizlilik içerisinde saklanmaktadır.

KEP ile ilgili tüm teknik düzenlemelere ilişkin yetkilendirilen kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'dur. KEP kullanıcı olmak için yetkilendirilmiş olan KEP hizmet sağlayıcılarına başvuru yapmak gerekmektedir.

KEP ADRESİ NASIL ALINIR?

Kep adresi almak için ilk olarak sisteme üye olmanız gerekiyor. Üye işlemleri için size en yakın PTT Merkez Müdürlüğüne gitmeniz gerekiyor. Dilerseniz "https://hs01.kep.tr/" adresinden online olarak KEP başvurusu da yapabilirsiniz.

KEP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat sistemine üye olmak isteyen müşterilerimiz başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak en yakın PTT Merkez Müdürlüğünden hesaplarını alabilirler.

PTT KEP BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

PTT Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve Elektronik Tebligat sistemine sahip isteyen vatandaşlar, en yakın PTT Merkez Müdürlüğü'nden hesap alabilmektedir ya da bunu PTT sitesi üzerinden ( https://basvuru.hs01.kep.tr/online/ ) yapabilir. Başvuru yapmak için, nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge vegerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formunu yanınızda bulundurmanız gerekir. Form, aşağıdaki linkte mevcuttur.

KEP İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

- En temel belgelerden biriside mutlaka yanınızda nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan belgeleri getirmeyi unutmayınız.

- Diğer bir önemli belge ise gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formunu doldurmanız gerekmektedir. Bu şekilde başvuru işleminiz onaylanabilmektedir.

KEP ADRESİ FİYATLARI NE KADAR?

5- 10 MB Arası 4,00 TL

10- 15 MB Arası 6,00 TL

15- 20 MB Arası 8,00 TL

20- 25 MB Arası 10,00 TL

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