Kemal Kuruçay, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Kemal Kuruçay, Ankara'da ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, sanat camiasından katılımın az olduğu gözlenirken, Kuruçay'ın yeğeni Baran Cimitay, "Kıymet bilinmiyor. Bizler daha çok katılım bekliyorduk" dedi.

Seksenler Dizisi'nde 'Seyfi' karakterini canlandıran oyuncu Kemal Kuruçay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi'ndeki dizi setinde, bir sahnenin çekimi için hazırlık yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Set ekibi tarafından haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kalp krizi geçiren Kemal Kuruçay'ı Bayramoğlu Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kemal Kuruçay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kuruçay'ın cenazesi, bugün Ankara'ya getirildi. Kuruçay için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kemal Kuruçay'ın annesi Lütfiye, kardeşi Nejla, eşi Yasemin, oğulları Doğukan ve Batuhan Kuruçay, yeğenleri Baran ile Seda Cimitay'ın yanı sıra bazı set arkadaşları ile sevenleri katıldı. Cenazede taziyeleri kabul eden aile yakınlarının, gözyaşlarını tutamadığı ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Kuruçay, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan katılım ile ilgili konuşan Kuruçay'ın yeğeni Baran Cimitay ise "Kıymet bilinmiyor. Bizler daha çok katılım bekliyorduk. Allah yine herkesten razı olsun. Sosyal medyada paylaşan herkes iyi dileklerde bulundu. Kendisinin de yaklaşık 6 aydır rahatsızlığı vardı. Ancak hastaneye gitmiyordu. Kendisini biraz ihmal etti" diye konuştu.