Kemal hoca son yolculuğuna uğurlandı

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Alper Kemal Yolgeçen (58) kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Yolgeçen, son yolculuğuna üniversitede düzenlenen törenle uğurlandı.

BUÜ Teknik Bilimler MYO'da öğretim görevlisi olan Alper Kemal Yolgeçen, kalp krizi nedeniyle vefat etti. Alper Kemal Yolgeçen için Teknik Bilimler MYO bahçesinde tören düzenlendi. BUÜ Genel Sekreteri Osman Dikmen, Okul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, akademisyenler, idari personel, öğrencileri, ailesi ve mesai arkadaşları törende hazır bulundu.

Törende kısa bir konuşma gerçekleştiren BUÜ Genel Sekreteri Osman Dikmen, Alper Kemal Yolgeçen'in herkes tarafından sevilen bir akademisyen olduğunu vurguladı. Her ölümün erken olduğunu söyleyen Osman Dikmen; "Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Kaderin önüne geçemiyoruz. Yakınlarına baş sağlığı, Hocamıza da Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. Okul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan da Yolgeçen hocanın vefatından dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını belirtti.

Yoğun bir katılımın olduğu törende tüm mesai arkadaşlarından Alper Kemal Yolgeçen için helallik istendi. Yolgeçen'in naaşı, Mudanya Hacıbaba Camii'nde kılınan öğle namazına mütaekip Küçükbalıklı Mezarlığı'na defnedildi.

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