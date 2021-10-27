YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANI HALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ FUAR DAVET ZİYARET

AKDENİZ, MERSİN (Habermetre) - Akdeniz Belediyeler Birliği Yönetim ve Danışma Kurulu Üyesi Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak 11-13 Kasım 2021 9. CityExpo daveti için; Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü'yü ziyaret edip, Yalvaç Belediyesini fuara davet etti.

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