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Kayseri Devlet Tiyatrosu sezonu açtı

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Kayseri Devlet Tiyatrosu sezonu açtı

Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen 'Aşk Bir Şey Değildir' adlı oyunla Kayseri Devlet Tiyatrosu 2021-2022 tiyatro sezonunu açtı.

TRABZON (İHA) - Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen 'Aşk Bir Şey Değildir' adlı oyunla Kayseri Devlet Tiyatrosu 2021-2022 tiyatro sezonunu açtı.

Kayseri Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda Şahin Örgel'in yazdığı 'Aşk Bir Şey Değildir' adlı oyunu Can Ali Çalışandemir yönetirken, Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Elvan Saliha Karahasan da yönetmen yardımcılığını üstlendi. Selin Poyraz, Gürkan Erarslan, Erkan Akçelik, Ebru Karahasan, Özge Arslan oyunda rol aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) koduyla girilen, maske ve mesafe kullarına uyularak izlenen oyunu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun da izledi. Oyun izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Aşk güzelleştirir mi insanı yoksa kıskançlaştırır mı? Nedir şu aşk denilen şey? Tarifi imkansız mı? İlla bir şey mi olmalı bu aşk? Aşk bir şey değildir aslında. Yoksa çok şey midir şu aşk? Sorularının hikayesinin anlatıldığı 'Aşk Bir Şey Değildir' adlı oyun 8 ve 9 Ekim'de de tiyatro severlerle buluşacak. - KAYSERİ

Kayseri Devlet Tiyatrosu sezonu açtı

Kayseri Devlet Tiyatrosu sezonu açtı

Kayseri Devlet Tiyatrosu sezonu açtı

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