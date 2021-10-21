"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan aranan kişi yakalandı - Haberler
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"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan aranan kişi yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

TRABZON (AA) - Kayseri'de "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan sosyal medya takip ve tarama işlemleri sırasında Trabzon'la ilgili sosyal medya hesabından kabul edilmeyecek paylaşım ve yorumlarda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan M.E'nin, Kayseri'de olduğu tespit edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Sınıf öğretmeni olduğu öğrenilen M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça serbest bırakıldı.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan aranan kişi yakalandı

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan aranan kişi yakalandı

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan aranan kişi yakalandı

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan aranan kişi yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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