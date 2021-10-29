Kayseri'de Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünde 1923 fidan toprakla buluştu

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 1923 fidan dikildi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KAYEMA) Başkanı Erdoğan Doğan, Botanik Ormanı'na fidan dikti.

Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi'nin (MOBİTEK) uygulandığı alanı kapsayan Kayseri Botanik Ormanı'ndaki programda konuşan Çolakbayrakdar, katılımcıların bayramını kutladı.

Ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ve kendilerinden sonraki kuşaklara miras olarak bırakmayı amaçladıklarını belirten Çolakbayrakdar, "Her yıl 100 binden fazla fidanı toprakla buluşturuyoruz. Şehrimizin her bir köşesinde orman oluşturuyoruz ve bunları yaparken çocuklarımızı, gençlerimizi ve hemşerilerimizi dahil ediyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

KAYEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Doğan da ağaçlandırma çalışmalarına destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Çolakbayrakdar ve protokolün katılımıyla 1923 fidan toprakla buluşturuldu.

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