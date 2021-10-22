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Kaymakam Uçgun, trafik denetimine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaymakam Uçgun, trafik denetimine katıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen denetime Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da katıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen denetime Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da katıldı.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Amirliği ekiplerin trafik denetimine katıldı. İzmir Denizli Karayolu Akkeçili Mahallesi mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde Kaymakam Uçgun sürücülerle birebir temaslarda bulunarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sürücülere araçlarıyla seyir halindeyken cep telefonu kullanmaması ve emniyet kemeri takmaları konusunda bilgi veren Kaymakam Uçgun, "Trafik kurallarına uymak daima hayat kurtarır. Bizler de vatandaşlarımızın bu bilinçle hareket etmeleri konusunda uyarılarda bulunduk. Sürücülerimizi özellikle emniyet kemeri takmaları, hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulunduk" dedi.

Trafik denetiminde İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan da eşlik etti. - MANİSA

Kaymakam Uçgun, trafik denetimine katıldı

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