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DİYARBAKIR - Kaymakam tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazılarda gönüllü çalışıyor

AA / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel
DİYARBAKIR - Kaymakam tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazılarda gönüllü çalışıyor

Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, mesaisinden arta kalan zamanında Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmasına katılarak, kazı ekibine destek oluyor.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, mesaisinden arta kalan zamanında Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmasına katılarak, kazı ekibine destek oluyor.

Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan, Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Valilik, Türkiye İş Kurumu, Diyarbakır Müzesi, Büyükşehir Belediyesi, Çınar Kaymakamlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Dicle Üniversitesi (DÜ), Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Safir Tuz'un desteğiyle 2014 yılında başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 60 dönüm alanda Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aytaç Coşkun başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarına, Kaymakam Büyüknalçacı da zaman zaman gönüllü katılarak, tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazı ekibine destek veriyor.

Yöre halkıyla daha iyi iletişim kurmak için Kürtçe öğrenen, bisiklet tutkunlarını ilçeye çekmek için bisiklet turları düzenleyen, sanatsal etkinlikleri arttırmak için tiyatro ve orta oyunu faaliyetleri tertipleyen Büyüknalçacı, arta kalan vakitlerinde de Zerzevan Kalesi'ndeki kazı çalışmalarına katılıyor.

"Artık işi beraber kazı yapmaya kadar götürdük"

Kazı sahasını ziyarete gelenlere de yerleşke hakkında detaylı bilgi de aktaran Büyüknalçacı, AA muhabirine, kalede, yer altı Mithras tapınağı ve çevresinde kazı çalışmasının sürdüğünü söyledi.

Büyüknalçacı, bölge tarihindeki en önemli kazı çalışmasını yürüttüklerini, 2014'ten bu yana 12 ay boyunca Doç. Dr. Coşkun başkanlığındaki yaklaşık 40 kişilik ekiple kazının devam ettiğini belirtti.

Zerzevan Kalesi'nin, bölge turlarının gözdesi olmaya başladığını ifade eden Büyüknalçacı, Güneydoğu'ya yönelik turlarda kalenin de yer alması için çalıştıklarını bildirdi.

Büyüknalçacı, özellikle yurt dışından kaleye ilginin büyük olduğunu dile getirerek, "Burası Mithras tapınağının orijinal yapısının korunduğu yer. Anadolu için önemli bir yer olduğunu anladık. Ayda 2 ya da 3 kez kazı ekibiyle buluşma imkanı sağladık. Artık işi beraber kazı yapmaya kadar götürdük." dedi.

"Ciddi bir emek var"

Kazılara katıldığı için Zerzevan Kalesi'ni daha yakından tanıma imkanı bulduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu aktaran Büyüknalçacı, buldukları eserlerle tarihin herhangi bir noktasına ışık tuttuklarını dile getirdi.

Büyüknalçacı, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız 7 yılda burada çok emek vermiş. Ben de hem kazı çalışmasıyla hem de kaymakamlık olarak yanlarında durarak onları destekleyeceğim. Bulduğumuz eserleri, ok uçlarını, tokaları, bilezikleri anlattığım zaman insanların kafasında merak uyandırıyor ve gelme istekleri doğuyor. Ciddi bir emek var. Biz sadece bulup onlara teslim ediyoruz. Asıl işi kazı ekibi yapıyor."

Salgına rağmen ilçeyi ve Zerzevan Kalesi'ni ziyaret eden turist sayısında bu yıl itibarıyla 200 bini aştıklarını aktaran Büyüknalçacı, yapılan etkinliklerin de etkisiyle yıl sonuna kadar da çok sayıda ziyaretçi beklediklerini kaydetti.

"Ekibin moral ve motivasyonu açısından çok önemli"

Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Coşkun da Kaymakam Büyüknalçacı'nın hafta sonu ve uygun zamanlarında gelip kazı çalışmalarına dahil olduğunu, Büyüknalçacı'nın ortaya çıkardığı eserlerin de bulunduğunu söyledi.

Büyüknalçacı'yı ekipten biri olarak gördüklerini ifade eden Coşkun, "Bizzat ekiple çalışması, Zerzevan tarihine katkı sunması çok önemli ve anlamlı. Ekip için de mutluluk ve gurur verici. Bizim ekibin yarısı kadınlardan oluşuyor. Ekibin moral ve motivasyonu açısından çok önemli." dedi.

Coşkun, Büyüknalçacı'ya teşekkür ederek, yaptığı çalışmaların bölgedeki kız çocuklarına örnek olması açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

DİYARBAKIR - Kaymakam tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazılarda gönüllü çalışıyor

DİYARBAKIR - Kaymakam tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazılarda gönüllü çalışıyor

DİYARBAKIR - Kaymakam tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazılarda gönüllü çalışıyor

DİYARBAKIR - Kaymakam tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazılarda gönüllü çalışıyor

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