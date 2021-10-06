Katalonya (Katalanca: Catalunya, Oksitanca: Catalonha, İspanyolca: Cataluña), İspanya'ya bağlı İber Yarımadası'nın kuzeydoğusunda yer alan özerk bölge. Katalonya 4 ilden oluşmaktadır: Barselona, Girona, Lleida, ve Tarragona. Barselona en büyük şehir ve başkenttir, İspanya'nın 2. en nüfuslu belediyesi ve Avrupa Birliği içerisindeki en yoğun nüfuslu 17. kentsel alandır. Peki, Katalanlar kimdir? Katalanlar Türk mü? Katalonya nerede?

KATALANLAR KİMDİR?

Katalonya (Katalanca: Catalunya, Oksitanca: Catalonha, İspanyolca: Cataluña), İspanya'ya bağlı İber Yarımadası'nın kuzeydoğusunda yer alan özerk bölge. Katalonya 4 ilden oluşmaktadır: Barselona, Girona, Lleida, ve Tarragona. Barselona en büyük şehir ve başkenttir, İspanya'nın 2. en nüfuslu belediyesi ve Avrupa Birliği içerisindeki en yoğun nüfuslu 17. kentsel alandır.

Katalonya günümüzde büyük ölçüde eski Katalan Prensliği'nin sahip olduğu topraklardan oluşmaktadır. Kuzey sınırlarında Fransa ve Andorra, doğusunda Akdeniz, batı ve güney sınırlarında İspanyol özerk bölgeleri bulunmaktadır.

Resmi diller Katalanca, İspanyolca ve Oksitanca'nın Aranca lehçesidir.Aranca, Aran Vadisi'nde yaklaşık 7 bin kişi tarafından konuşulur ve Oksitanca'nın bir lehçesidir. 2014 tahminlerine göre Katalonya toplam nüfusu 7.512.982'dir. Bölge nüfusu, İspanya nüfusunun %16,1'ini oluşturur. Son yapılan referandum sonucunda Avrupa'nın en özerk bölgesi unvanını almıştır.

KATALONYA NEREDE?

Katalonya, İspanya'nın kuzeydoğusunda, Fransa'nya komşu özerk bir bölgedir.Katalonya, İspanya'nın kuzeydoğusunda, Fransa'nya komşu özerk bir bölgedir. İber Yarımadası'nın kuzeyinde Fransa ve Andorra ile çevrilidir. Katalonya batıda Aragon, güneybatıda Valensiya bölgesi ile sınırdır. Barselona'nın haricinde Tarragona, Lleida, Girona, Manresa, Igualada, Terrassa ve Sabadell şehirleri Katalonya'nın diğer başlıca şehirleridir. Çeşitli sahilleri ve çok sayıda plajları vardır. Sahil hattının uzunluğu 580 kilometredir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KATALANLAR TÜRK MÜ?

Katalanlar (Katalanca: Catalans), İspanya'nın kuzeydoğusu ile Fransa'nın güneyi, Akdeniz sahil şeridine bitişik coğrafyada yaşayan Latin kökenli halk. Katalanların en yoğun nüfusu İspanya'da 6.500.000 kadardır. Fransa'da en az 100.000 kadar Katalan bulunduğu bilinmekte ayrıca Andorra'da 31.000 ve İtalya'da 20.000 kadar Katalan yaşamaktadır. İspanyol İmparatorluğu zamanında sayısı bilinmeyen Katalan Kuzey ve Güney Amerika'ya göç etmiştir. Önemli gruplar Amerika Birleşik Devletlerinin doğusunda ve Küba'da bulunmaktadır.

Katalonya isminin kökeni tam olarak saptanamamakla birlikte, bir teoriye göre Latince "Gothia Launia" (Gotların Ülkesi) ifadesinden gelmektedir. Bir başka teoriye göre ise "Goth-Alania" (Gotların ve Alanların ülkesi) ifadesinden türemiştir.

Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sorna Vizigotların krallık kurduğu İber Yarımadası, İslam'ın yükselişi ile 8. Yüzyılda Müslümanların Endülüs iline evsahipliği yaptı. Bu dönemde Fransız (Frenk) krallığı, Katalonya ve çevresindeki bölgeyi Müslümanlara karşı bir tampon bölge olarak gördü. Barselona kontları bu yüzden uzun süre Frenk imparatorlarına bağlı kaldı.

Katalonya 12. yüzyılda bir saray evliliği yoluyla, İber Yarımadası'ndaki bir diğer güç olan Aragon Krallığı ile birleşti. 15. yüzyılda ise bu ittifak bir başka saray evliliği ile bu kez yarımadanın büyük gücü Kastilya ile birleşti vebirleşik İspanya'nın yolu açıldı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Katalonya günümüzde büyük ölçüde eski Katalan kontluğunun sahip olduğu topraklardan oluşmaktadır. Kuzey sınırlarında Fransa ve Andorra, doğusunda Akdeniz, batı ve güney sınırlarında İspanyol özerk bölgeleri bulunmaktadır. Resmi diller Katalanca, İspanyolca ve Oksitanca'nın Aranca lehçesidir.

2014 tahminlerine göre Katalonya toplam nüfusu 7.512.982'dir. Bölge nüfusu, İspanya nüfusunun %16,1'ini oluşturur. Bugün Katalonya'nın başlıca şehirleri şunlardır:

•Barselona (1.642.783)

•L'Hospitalet de Llobregat (266.415)

• Badalona (235.440

)• Sabadell (191.057)

• Terrassa (184.829)

• Tarragona (132,000)

• Lleida (120.000)

• Santa Coloma de Gramanet (116.012)

• Mataró (111.879)• Reus (102.000)

• Girona (82.000)

• Banyoles (ca•en) (19.343)

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