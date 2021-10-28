Karşıyaka'da coşku dolu Cumhuriyet kutlaması

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Organize edilen etkinlik coşku dolu anlara sahne oldu.

Karşıyaka Belediyesi ev sahipliğinde KSK Fan Zone'da gerçekleştirilen resepsiyona 105 davetli katılım sağladı. Karşıyaka, Mavişehir, Bostanlı, Çakabey ve Çiğli Rotary Kulüpleri tarafından organize edilen resepsiyonda, dans gösterisi ve müzik dinletisiyle Cumhuriyet Bayramı'na yakışır bir kutlama gerçekleştirildi.

VALS GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Program İzmir Dans Atölyesi öğrencilerinin dans gösterisiyle başladı. Öğrenciler daha önce hazırladıkları vals gösterisini konuklara sundu. Ardından Adasu Akın'ın solistliğinde Karşıyaka Belediye Bandosu trio grubu, müzik dinletisi gerçekleştirdi. Dans ve müziğin eşlik ettiği coşku dolu etkinliğe Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Nedim Atilla, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Rotary kulüplerinin üyeleri katıldı.

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