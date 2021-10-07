Kargoda kaybolan dalak için tepki çeken ceza! Hasta ve yakınlarından tepki var - Haberler
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Kargoda kaybolan dalak için tepki çeken ceza! Hasta ve yakınlarından tepki var

Haberler.com - Haberler | Sağlık

Yalova'da bir hastadan alınan ve patolojiye gönderildiği kargoda kaybolan dalak ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü soruşturması tamamlandı. Özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası uyguladı. Cezaya hasta ve yakınlarından tepki var.

55 yaşındaki Ahmet Kıral, geçen yıl karın ağrısı şikayetiyle Çiftlikköy ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu. Gerekli muayeneleri yapılan Kıral'a, 'dalak büyümesi' teşhisi konularak ameliyat olması gerektiği söylendi.

10 Kasım 2020'de ameliyat olan Kıral'ın dalağı alındı. Hastalık nedeninin belirlenmesi için dalağın, İstanbul'a patoloji servisine gönderilmesine karar verildi. Ameliyattan 2 gün sonra taburcu olan Kıral'a patoloji sonuçlarının 15 gün içerisinde çıkacağı söylendi.

Söz konusu süre tamamlanmasına rağmen sonuçların gelmemesi üzerine Kıral'ın oğlu Ünal Kıral, hastaneye giderek durumu öğrenmeye çalıştı. Hastane yetkilileri, alınan dalağın gönderdikleri kargo şubesinde kaybolduğunu söyledi.

Kaybolan dalak ile ilgili Ahmet Kıral, 29 Ocak'ta savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturmada özel hastanenin dalağı 'standart' kargo seçeneğiyle gönderdiği belirlendi. Taşıma sırasında zarar gören paketin de çöpe atıldığı tespit edildi.

Konuyla ilgili incelemesini tamamlayan İl Sağlık Müdürlüğü, özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası verdi.

Ayrıca adli tıp kurumu tarafından savcılığa sunulan raporda, dalağın 'standart' kargo seçeneği ile gönderilmesinin tıbben uygun olduğu belirtildi.

Verilen ceza ile rapora tepki gösteren Ünal Kıral, şunları söyledi:

"Adli tıp raporunun 'standart kargo' ibaresini tıbba uygun buldu. Babamın da sağlık durumu zaten o günden bugüne pek iyi gitmiyor. En son gittiğimiz hastane muayenesinde babamın dalak ameliyatı sırasında yapılan dikişlerinde fıtık oluşmuş. Adil bir şekilde takibinin olmasını istiyoruz. Herkes elini vicdanına koysun" dedi.

Yasal haklarını arayacaklarını belirten Kıral "Şirket, kargonun tamamen bir karton kutu içinde verildiğini söylüyor. Hastanenin verdiği ifadelerle sürekli çelişiyor. 'Gerekli prosedürü uyguladık' diyorlar. Birinci ağızdan kargoyu çöpe atan kişinin dediğine göre, kargo 'standart' paket ibaresiyle, önemsenmeyen paket olarak gelmiş. İnsan organından salgılanan gaz, kimyasal gazla eşdeğer bir koku. Çalışanlarının sağlığından şüphe ettikleri için imha etmesi gerektiği için çöpe atılmış" diye konuştu.

Ahmet Kıral'ın avukatı Musap Nayman, daha önce yaptığı açıklamada, hastane yönetiminin yasal mevzuata aykırı hareket ettiğini belirtmişti.

Yönetmelikte patolojik incelemeye gönderilecek organlarla ilgili 3 aşamalı paketlenme şartı buldunuğunu dile getiren Nayman, "Organların yolda bozulmaması için bu gereklidir. 2238 sayılı kanuna göre de organ nakli veya taşıması, Sağlık Bakanlığı tarafından 'onaylı kargo şirketleri tarafından yapılır' ibaresi vardır" diye konuşmuştu.

Nayman, kargo şirketinin bakanlık izni olmayan bir şirket olduğunu belirterek hastaneyi sorumlu tutmuştu.

Kargoda kaybolan dalak için tepki çeken ceza! Hasta ve yakınlarından tepki var
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